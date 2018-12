Elkapták a kamaszt, aki elindíthatta az olaszországi tragédiát

Olasz sajtóértesülések szerint a szemtanúk leírása alapján azonosított fiúnál kokaint és heroint is találtak a rendőrök, amikor elfogták. A nyomozók gyanítják, hogy a fiú alapvető eleve azért ment a klubba, hogy kifossza a vendégeket, és ezt a paprikaspray-vel keltett pánik közepette próbálta megtenni.

A tragédia az Ancona melletti Corinaldo városban történt egy olasz rapper koncertje előtt. A pánik miatt kialakult tülekedésben öt tizenéves és egy felnőtt meghalt, többtucatnyian megsérültek. Hét súlyos sérült állapota továbbra is válságos.

At least 6 people, including 5 teenagers, have died and about 120 were injured in a stampede when panic broke out during a rap concert at a packed nightclub in #Italy.



The suspected use of a pepper spray-like substance is thought to have sparked chaos at the venue in #Corinaldo. pic.twitter.com/vy7mXdOTeO