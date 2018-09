Újra saját iskolájukban tanulhatnak a marosvásárhelyi magyar diákok

Az iskola bezárása a marosvásárhelyi magyarok életének egyik legrosszabb pillanata volt - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter felidézte, hogy a magyar kormány intenzív megbeszéléseket folytatott a román féllel, és sok diplomáciai eszközt be kellett vetnie annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak.

"Ez a mai alkalom is azt mutatja, hogyha valamiben meg akarunk állapodni, és ha valamilyen nehéz kérdést a kölcsönös tisztelet alapján közelítünk meg, akkor eredményt lehet elérni"

- közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány mindig kiállt, és ki is fog állni a határon túli magyar közösségek érdekében. "Így történt ez most is.

Szoros figyelemmel fogjuk követni az eseményeket annak érdekében, hogy a marosvásárhelyi líceumban minden osztály újraindítása valóban meg tudjon történni"

- tette hozzá.

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumnak azért kellett bezárnia, mert a főépületében működő Unirea Főgimnázium román diákjainak szülei pert indítottak ellene, a román korrupcióellenes ügyészség pedig különböző törvénysértések gyanúja miatt vádat emelt a vezetői ellen. A magyar kormány válaszul tavaly szeptemberben megvétózta Románia OECD-tagságát, ezért a román fél visszakozott. A parlament törvényt fogadott el az iskola újralapításáról, ezt azonban a román alkotmánybírság márciusban alkotmányellenesnek minősítette.

Az iskola végül az oktatási minisztérium augusztusi rendeletének köszönhetően indulhatott újra, miután Magyarország visszavonta a vétóját.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a románok megkönnyítik a magyarok dolgát: a legutóbbi hírek szerint például az Unirea a megyei tanfelügyelőség hiányzó engedélyére hivatkozva nem akarja átengedi az újrainduló magyar gimnáziumba azt a hat osztályt, amelyek a megszüntetés óta formailag hozzá kerültek vissza.

Tamási Zsolt, a magyar iskola igazgatója mindenkit biztosított arról, hogy megszerzi a szükséges igazolásokat, a több mint 330 magyar tanuló tehát végre újra a saját iskolájában tanulhat Marosvásárhelyen.

Nyitókép: MTI Fotó: Boda L. Gergely