Több százéves tóratekercsek élték túl a brazil tűzvészt

A több mint 20 millió műkincsnek és 530 ezer kötetet felvonultató könyvtárnak otthont adó 200 éves intézmény gyűjteményének szinte egésze a tűz martalékává vált a vasárnapi tűzben. Egyelőre nem adtak ki listát arról, hogy mely műkincsek pusztultak el.

Brazil’s 200-year-old National Museum has been consumed by fire, and much of its archive of 20m items is believed to have been destroyed, in a devastating loss to Brazilian science, history and culture https://t.co/jnTwKveLoH pic.twitter.com/18nzJ9LlIP