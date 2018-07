Újabb halálos áldozata van a torontói lövöldözésnek

A lövöldözést a torontói Greektown negyedben, a Danforth utcában követték el. A második áldozatról egyelőre nincsenek információk. Mark Saunders, a város rendőrfőkapitánya elmondta, hogy a 29 éves támadó, aki egy pisztolyt használt, találomra választotta ki célpontjait és a rendőrséggel vívott tűzpárbaj közben vesztette életét, de az nem világos, hogy a rendőrök lőttéki-e le, vagy öngyilkos lett.

Tettének indítékáról sem tudni egyelőre semmit, és ellentmondásosak a szemtanúk beszámolói is. Valaki videóra vette, ahogy egy feketeruhás és fekete sapkás férfi tempósan halad a járdán és közben lead három lövést egy boltra vagy étteremre.

JUST IN: I just spoke w/ a Law Enforcement Officer in Toronto who told me the suspicion is that the shooting in #Toronto is TERRORIST related, but they’re keeping the info tight lipped. The source feels that it will be covered up.



Shooter is 29 but they won’t release his name. pic.twitter.com/UBWVu3agkz