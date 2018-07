Nem örültek otthon Donald Trump kijelentéseinek

Lindsey Graham dél-karolinai szenátor szerint például mindaz, amit Donald Trump a sajtókonferencián mondott, azt az üzenetet küldi Moszkvába, hogy az Egyesült Államok "gyenge". A politikus - aki a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is - azt írta Twitter-bejegyzésében:

"Trump elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy felelőssé tegye Oroszországot a 2016-os beavatkozásért, és ezzel figyelmeztesse Moszkvát az eljövendő választásokra nézve".

Graham szerint "ez még több gondot fog okozni, mint ahányat megold". Az aktív politizálástól az őszi választások után már visszavonuló Jeff Flake arizonai republikánus szenátor szerint "szégyenletes" volt, hogy Donald Trump az amerikai-orosz viszony orosz beavatkozás miatti megromlásáért az Egyesült Államokat is hibáztatta. Flake az orosz beavatkozást "agressziónak" minősítette.

Szintén az orosz beavatkozásról mondottak miatt bírálta Trumpot Chuck Schumer New York-i szenátor, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője, aki meggondolatlannak, veszélyesnak és gyöngeségről tanúskodónak nevezte az amerikai elnök szavait. Adam Schiff kaliforniai demokrata párti képviselő szintén Twitteren fejtette ki véleményét. Szerinte az oroszok most felbátorítva érezhetik magukat a 2018-as félidős választásokba történő beavatkozásra is.

Nyitókép: MTI/AP/Lehtikuva/Jussi Nukari