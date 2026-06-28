Magyar Péter büszke

Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős.
Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt.
Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupcióellenes küzdelmet, a Tisztítótűz műveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum nyolc évben korlátozását.
Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett ezermilliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével.
Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást.
Magyar Péter a teljesített vállalások között sorolta azt is, hogy
elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit.
Mint részletezte, folyik a teljes átvilágítás, bemutatták a NER luxusberuházásait, megnyitották a Karmelitát és a luxusminisztériumokat, a miniszterelnök irodáját a Karmelitából egy egyszerű minisztériumi irodába költöztették.
Visszatértünk Európába - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: "Újraindítottuk a Visegrádi Négyek együttműködését. Elértük, hogy százezer kárpátaljai honfitársunk visszakapja a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogait."
Kitért arra is, hogy megteremtették a független és pártatlan közmédia feltételeit, mindenki akadály nélkül gyakorolhatja a gyülekezési jogát, és betiltották a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket.
Az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
Továbbá a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozását, a diplomataútlevelek kiadásának felülvizsgálását, és többmilliárdos kórházi klímafejlesztési program elindítását.
Mindezek mellett megkezdték a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, és elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát - sorolta.
A miniszterelnök leszögezte, az országban rend, béke és biztonság van, és jelezte azt is: a magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok; sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon.