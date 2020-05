Horváth Péter: ennél jobb tesztidőszak nem is lehetne az oktatásban

Tekintettel a járványhelyzetre, rendkívül biztonsági intézkedések közepette kezdődtek meg az érettségi vizsgák is. Ön is iskolaigazgató, hogyan zajlottak az első hét vizsgái?

Amikor eldőlt, hogy május 4-én megkezdődhet az érettségi, a bizonytalanság nagyjából elmúlt, és úgy vettem ki, hogy már a diákok is úgy voltak vele, hogy jobb lenne, ha rendben lemenne az érettségi. Az előző héten mind a tankerületek, mind a szakképzési centrumok, mind a kormányhivatalok megpróbálták az iskolákat ellátni azokkal a biztonságos eszközökkel, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy tényleg rendben kezdődjenek meg az érettségik. Úgy tudom, hogy nem volt végül egyetlen iskolában sem gond.

Több felügyelőre tanárra volt szükség?

Nálunk a Révai Gimnáziumban eddig is nagyjából tíz-tizenegy vizsgázó volt egy teremben, most ez még csökkent, kilencen ültek le három padsorban, mindegyik sorban hárman mozaikszerű elrendezéssel. De biztosan volt olyan iskola, ahol több felügyelőre volt szükség. Mindenki úgy igyekezett megszervezni felügyeleti szemponból az érettségit, hogy az idősebb kollégákat megpróbálta nem beosztani. Szerencsésen alakult a helyzet nálunk, két olyan kollégánk van, akinek krónikus betegsége van, és jó páran idősebbek, rájuk az első héten nem számítottunk, ennek ellenére többen jelezték közülük is, hogy amennyiben szükség van rá, szívesen bejönnének. Ott voltak inkább problémák, ahol vállaltak nagyobb számban emelt szintű érettségit az iskolák.

A tekintetben is különleges a mostani helyzet, hogy az írásbeli dolgozatokat pihentetni kell, tehát nem kezdhetik meg rögtön a javítását az írásbeli dolgozatoknak. Hogyan zajlik ez?

Egy nagyobb teremben vettük át a dolgozatokat, és ott tároljuk, mert 24 órát kell kivárni, azt mondják a szakemberek, hogy ennyi ideig marad meg a vírus. Van idő a javításra, május végén lesznek azok a megtekintések, amikor a diákok majd észrevételeket tehetnek.

A diákok túlnyomó többsége egyetértett azzal, hogy legyen érettségi. Elenyésző számban kértek halasztást?

Igen. Én is arra kértem mindenkit, alaposan fontolja meg, hogy mit szeretne tenni. Biztos vagyok benne, hogy a felvételire készülők közül szinte mindannyian azt választották, hogy érettségiznek. Azoknak, akik nem tanulnak tovább, azért nagy könnyítés, hogy nincs szóbeli, persze biztosan van sok olyan diák, aki ott javított volna az eredményén. A gimnáziumoknál nem volt nagyon kérdés, hogy a gyerekek döntő többsége eljön, de az információim szerint a szakgimnazisták közül is csak két százalék mondta le az érettségi vizsgát.

Teljes lehet a négy- vagy hatévnyi teljesítmény mérése a szóbelik nélkül?

Ezt kellett mérlegelniük a döntéshozóknak is. Különleges helyzet van, el kellett dönteni, hogy vállalunk-e egy május elejétől június végéig elhúzódó vizsgaidőszakot, vagy megpróbáljuk nagyjából két hét alatt az írásbeli részt rendezni, és négy-öt nap alatt a szóbeli vizsgákat. A szóbeli érettségi vizsga a jó képességű diákoknak egy nagyon szép élmény szokott maradni, bármennyire is tartanak tőle – ez most elmarad.

Sokat emlegették a jegymegajánlást. Ez nyilván egyszerűbb lett volna, de kevésbé adna számot vagy kevésbé tükrözné a többéves iskolai munkát?

Én egészen biztos vagyok benne, hogy kevésbé tükrözné. Biztosan kifejezik az év végi jegyek az adott év tanulmányait, de egy 10–12. osztály alapján meghatározott érettségi jegy nekem azért nem tetszett, mert így például azt a fejlődést, amit, mondjuk, 10-hez képet, 12-re valaki bejár, nem lehet figyelembe venni. Ha valaki esetleg 10-ben még nem tudott úgy teljesíteni, ezt figyelembe venni egy érettségi jegynél, legalábbis megkérdőjelezhető. Mindezek ellenére én el tudtam volna fogadni azt, hogy érettségi jegyként, akik nem tanulnak tovább, valamilyen osztályzatot kapjanak az előző teljesítményeik alapján.

Mindeközben megy tovább a tanév is távoktatási formában, digitális munkarendben. Arra kell készülnünk, hogy ez vélhetően most már így marad a tanév végéig?

Én is erre készülök. Talán az elsőtől negyedik évfolyamos diákok azok, akiket vissza lehet engedni az iskolába, hiszen számukra értelmezhető legnehezebben a digitális tanítási forma. Az ő utazásuk a legkevésbé tág területeket érintő, illetve az ő szüleiknek kell a legtöbbet segíteni. Ez valószínűleg most már nem lesz. Számtalan más országban lévő példákat is néz az államtitkárság, az operatív törzs meg a kormány is, és az látszik, hogy kötelező módon nagyon kevés országban térítik vissza a diákokat az iskolába.

Voltak már felvetések arra, hogy a mostani tanévet meg lehetne hosszabbítani június közepe után is. Van egyeztetés erről, vagy úgy készülhetünk, hogy az eredeti rendben fejeződik be a tanév?

Most már egyértelmű, hogy a tanév június 15-én fog befejeződni, és láttam már az új tanév rendjének a rendelettervezetét: szeptember 1-jén kezdődik. Ez még inkább valószínűsíti azt, hogy senkinek a fejében nincsenek olyan tervek, hogy ez a tanév rövidebb, a következő tanév pedig hosszabb lehetne.

A tanév lezárása ugyanúgy történhet majd?

Igen, azokkal a különbségekkel, amelyeket ez a helyzet okoz. Nem gondolnám, hogy mindenhol ugyanúgy kellene eljárni, az osztályozó értekezlet megtartása is nagyon sokféle lehet. Az is könnyen lehet, hogy egy iskolának vannak olyan terei, ahol megfelelő számban leültethetők pedagógusok. Vannak olyan iskolák, ahol nagy szabadtéri felületek vannak, tehát még az is elképzelhető, hogy megtarthatnak valami évzárószerű eseményt. Nagyon sokféle befejezést el tudok képzelni. Én azt javasolnám, hogy bízzuk a helyi emberekre, a helyben dolgozó iskolák pedagógusaira, hogy hogyan próbálják megszervezni az év végi teendőket.

