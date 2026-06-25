ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.52
usd:
313.47
bux:
139479.33
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Araszol felfelé az üzleti bizalmi index, a lakosság is optimista

Infostart / InfoRádió

A májusi kimagasló – 16 pontos javulást mutató – konjunktúra emelkedés után a GKI Gazdaságkutató júniusi mérése szerint a fogyasztói hangulat csupán 1 ponttal ugyan, de tovább javult, és csaknem hétéves csúcsra ért. Ugyanakkor az árindikátor kilenc havi mélypontra esett, a cégek egyre kevésbé terveznek áremelést.

Az előző havinál jóval kisebb mértékben, de júniusban is emelkedett a GKI konjunktúraindexe, ezzel 7 éves csúcsra ért a fogyasztói-üzleti várakozásokat összesítő jelzőszám – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. A GKI üzleti bizalmi indexe csaknem változatlan, az ipari bizalmi index másfél ponttal csökkent, az építőipari nem változott. A kereskedelmi index 3 ponttal, a szolgáltatói 4,5 ponttal emelkedett, ezzel a kereskedelmi mutató 45 havi csúcsponton áll.

Az InfoRádióban Petz Rajmund, a GKI Gazdaságkutató vezető kutatója elmondta: nagyobb növekedések után szokott lenni egy kisebb visszaesés, ezt most nem mutatják az adataik, a fogyasztói hangulat tovább emelkedett. Az optimizmus oka az ország helyzetével kapcsolatos pozitív várakozás. Az üzleti bizalom lassan araszol felfelé, júniusban fél százalékos emelkedést produkált az index, ami hibahatáron belüli – tette hozzá.

Adatok

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor alig változott. A következő három hónapban a vállalkozások 10-10 százaléka készül létszámbővítésére vagy létszámcsökkentésére a májusi 11 és 10 százalék után. Az építőiparban a leépítés, a szolgáltatásban a bővítés van többségben, az iparban és a kereskedelemben a kettő csaknem azonos mértékű.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése javult. Az építőipari és a kereskedelmi válaszadók kiszámíthatóbbnak érezték a körülményeket, az ipari és a szolgáltató cégek nem látnak jelentős változást.

Az értékesítési árak alakulását előrejelző árindikátor júniusban is mérséklődött, ezzel 9 havi mélypontra esett. A következő három hónapban a cégek 21 százaléka tervez árat emelni, árcsökkentésre 7 készül. Az előző hónapban 30 és 6 százalékot mértek.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke júniusan csaknem 1 ponttal nőtt az előző megkérdezéshez képest. Az elmúlt 12 hónap pénzügyi helyzetének megítélése 2 ponttal, míg a következő 12 havi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozás 1 ponttal emelkedett. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlásának lehetőségét mérő részindex gyakorlatilag nem változott havi alapon.

A cikkhez Szabó S. Gergő interjúját is felhasználtuk.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Araszol felfelé az üzleti bizalmi index, a lakosság is optimista

vállalat

gki

konjunktúraindex

lakosság

petz rajmund

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük
Hőzöngés és lázongás kezdődött a Magyar Atlétikai Szövetségen belül a párizsi olimpia után, és ezt főleg olyanok szították, akik korábban semmilyen problémát nem jeleztek, sőt élvezték a biztosított lehetőségeket – mondta a sportvezető, aki szeptember 1-jével távozik posztjáról. Úgy véli, a magyar atlétikában dolgozók a jelentős mennyiségű anyagi forrás birtokában elkényelmesedtek az elmúlt években. Kitért az őt ért támadásokra és arra is, mi lesz a sorsa a Gyulai Memorialnak, valamint a budapesti atlétikai világdöntőnek.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.25. csütörtök, 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is

Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is

Kéthetes mélypontja közelében indítja a csütörtököt a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. Hazai fronton a mai nap legfontosabb eseménye az MNB Inflációs jelentésének megjelenése lesz, emellett a nemzetközi geopolitikai hírek és az amerikai inflációs adatok mozgathatják a devizaárfolyamokat. Eközben az amerikai dollár erőteljes emelkedésbe lendült: az amerikai fizetőeszköz átszakította a korábbi technikai ellenállási szinteket az euróval szemben, így csütörtökön már közel egy éve nem látott havi nyereség felé tart. A befektetők arra számítanak, hogy a robusztus amerikai gazdaság miatt tartósan magasak maradnak a rövid távú kamatlábak, miközben a piac a kulcsfontosságú inflációs adatokra vár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, valami nem stimmel a csúszdákkal

Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, valami nem stimmel a csúszdákkal

A 700 millió forintból épült új csúszdákat átmenetileg lezárták, majd egy vizsgálat lefolytatása és a súlykorlátozás szigorítása után ismét megnyitották.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela earthquakes kill at least 164, as rescuers search collapsed buildings

Venezuela earthquakes kill at least 164, as rescuers search collapsed buildings

Two earthquakes inside a minute struck near the capital, Caracas. The US Geological Survey earlier warned the number killed could extend into the thousands.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 11:00
Összefog a Honda és a Nissan, hogy csökkentsék a költségeket
2026. június 25. 10:20
Ennyien dolgoznak ma Magyarországon – itt vannak a friss foglalkoztatási adatok
×
×