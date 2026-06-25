Araszol felfelé az üzleti bizalmi index, a lakosság is optimista

Az előző havinál jóval kisebb mértékben, de júniusban is emelkedett a GKI konjunktúraindexe, ezzel 7 éves csúcsra ért a fogyasztói-üzleti várakozásokat összesítő jelzőszám – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. A GKI üzleti bizalmi indexe csaknem változatlan, az ipari bizalmi index másfél ponttal csökkent, az építőipari nem változott. A kereskedelmi index 3 ponttal, a szolgáltatói 4,5 ponttal emelkedett, ezzel a kereskedelmi mutató 45 havi csúcsponton áll.

Az InfoRádióban Petz Rajmund, a GKI Gazdaságkutató vezető kutatója elmondta: nagyobb növekedések után szokott lenni egy kisebb visszaesés, ezt most nem mutatják az adataik, a fogyasztói hangulat tovább emelkedett. Az optimizmus oka az ország helyzetével kapcsolatos pozitív várakozás. Az üzleti bizalom lassan araszol felfelé, júniusban fél százalékos emelkedést produkált az index, ami hibahatáron belüli – tette hozzá.

Adatok

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor alig változott. A következő három hónapban a vállalkozások 10-10 százaléka készül létszámbővítésére vagy létszámcsökkentésére a májusi 11 és 10 százalék után. Az építőiparban a leépítés, a szolgáltatásban a bővítés van többségben, az iparban és a kereskedelemben a kettő csaknem azonos mértékű.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése javult. Az építőipari és a kereskedelmi válaszadók kiszámíthatóbbnak érezték a körülményeket, az ipari és a szolgáltató cégek nem látnak jelentős változást.

Az értékesítési árak alakulását előrejelző árindikátor júniusban is mérséklődött, ezzel 9 havi mélypontra esett. A következő három hónapban a cégek 21 százaléka tervez árat emelni, árcsökkentésre 7 készül. Az előző hónapban 30 és 6 százalékot mértek.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke júniusan csaknem 1 ponttal nőtt az előző megkérdezéshez képest. Az elmúlt 12 hónap pénzügyi helyzetének megítélése 2 ponttal, míg a következő 12 havi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozás 1 ponttal emelkedett. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlásának lehetőségét mérő részindex gyakorlatilag nem változott havi alapon.

A cikkhez Szabó S. Gergő interjúját is felhasználtuk.