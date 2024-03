Másfél év után búcsúzik a kkv-k nagy segítsége

A kamatstop másfél éve nyújt segítséget a változó kamatozású, nem támogatott és legalább egyéves futamidejű forinthitellel rendelkező KKV-k számára. Ennek megszűnésével azért nem emelkednek törlesztés terhei, mert jelentősen csökkentek a kamatok - ismertette Palkó István. A Portfólió elemzője elmondta, hogy a változó kamatozású hitelek esetében elsősorban a BUBOR az érdekes, hiszen ez jelenti azt a referenciahozamot, amelyet a kormány 7 és 8 százalék környékén maximált, amikor a kamatok ennél feljebb emelkedtek.

Mára viszont a jegybank csökkentéseinek köszönhetően már annyira mérséklődtek a kamatok, hogy a kkv-hitelek terhei akkor sem fognak növekedni, ha a kormány kivezeti ezt az intézkedést. Ez március végére meg is történhet és így április elsejétől már a BUBOR-hoz kötött kamatozású hitelek terhei akkor sem lesznek nagyobbak, hogyha nem védi ezeket a tartozásokat a kamatstop intézkedés - hangsúlyozta a szakértő.

Palkó István felhívta arra is a figyelmet: a kormány és a bankszövetség korábbi megállapodása alapján

a bankok vállalták, hogy az április végéig megkötött új vállalati hitelszerződések esetén a BUBOR feletti kamatfelárat a folyósítást követően fél évig nulla százalékosra csökkentik.

"Ez is segítheti az átállást, de a hatását főleg akkor lehet majd érezni, amikor már valóban a Bubor is a jelenleginél jóval alacsonyabb szinten lesz. Arra pedig van remény, hogy az alapkamattal együtt a BUBOR is még tovább csökkenjen" - tette hozzá a Portfólió elemzője.

A kamatsüllyedés további előnyeként azt említette, hogy amikor már vállalkozások 5-6 százalékos szinten is tudnak majd piaci kamatozású hitelt felvenni, akkor a bankkölcsönök iránti kereslet is meg fog élénkülni. Most viszont még - a 8 százalékot közelítő BUBOR szinten - nem lehet azt mondani, hogy ennek az intézkedésnek olyan nagy piacot aktivizáló hatása lenne - vélekedett Palkó István.

Még hozzá tette: a nemzetgazdasági tárca felhívta a hazai kis és középvállalkozások figyelmét, hogy a kamatstoppal érintett hitelszerződéseket lehetőségük van kedvezőbb konstrukcióira cserélni.