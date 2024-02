Egy bányából csinálnak akkumulátort Finnországban

A skót Gravitricity, Európa egyik legmélyebb, már bezárt bányáját alakítja át földalatti energiatárolóvá - írja a Portfolio. Az egykoron cink- és rézkitermelésről ismert 1400 méter mélységű bánya a finnországi Pyhäjärvi településen található, Helsinkitől 450 kilométerre északra.

