Nem várt hozadéka lett az üzemanyagárstopnak

Az üzemanyagok tekintetben visszarendeződés tapasztalható – mondta Grád Ottó azzal kapcsolatban, hogy számos sajtóorgánumban jelent meg, hogy 10 százalékot is csökkenhetett év per év alapon január folyamán az üzemanyagok kiskereskedelmi értékesítése, ami ugyan igaz, azzal együtt, hogy ez a bázis extrém magas mivoltából eredet. Vagyis 2022 januárjában, illetve a teljes első félévben kiemelkedően magas volt a kiskereskedelmi értékesítés, köszönhetően a hatósági ár alkalmazásának.

A főtitkár tehát úgy véli, hogy a januárban tapasztalható visszarendeződés tulajdonképpen inkább csak statisztikai, amellett, hogy vitathatatlanul érződik – elsősorban a magánfelhasználók által vásárolt benzin esetében –, hogy valamelyest csökkent a fogyasztást. Ami jelentősebb, az a prémium termékek iránti keresletcsökkenés – emelte ki a szakértő.

Hasonló volt tapasztalható annak idején, amikor kötött volt az üzemanyagok ára, de csak az alaptermékek esetében. Vagyis a prémium üzemanyagokat – mind a benzin, mind a gázolaj esetében – normál piaci áron értékesítették, amik így lényegesen drágábbak voltak az árstopos termékekhez viszonyítva. Grád Ottó némileg meglepőnek tartja, hogy bár az árolló szűkült, a tavalyi bázishoz képest is

jelentősen esett a kereslet a prémium iránt.

Úgy véli, ennek a benzin esetében elsősorban az az oka, hogy a vásárlók még a régi típusú, vagy magas bioetanol tartalmú üzemanyag vásárlását kockázatosnak tekintő autók esetében is ritkábban vettek prémiumot, és miután ez sem okozott műszaki problémát, megszokták, hogy nincs, vagy jóval alacsonyabb a kockázat.

A főtitkár természetesnek tartja az, hogy az elmúlt hetek árcsökkenései jó hatással voltak a fogyasztásra, de szerinte most statisztikailag a számokat nagyon nehéz mihez viszonyítani, hiszen korábban a hatósági ár, majd a múlt év második felében kialakult ellátási problémák és vásárlási korlátozások nem teszik reálissá a bázisok számait. Tehát nagyon

nehéz ma olyan statisztikai számokat találni, amik valós viszonyítási alapot képeznének, ezért aztán marad a Covid előtti időszakhoz való viszonyítás,

amikor még normál piaci viszonyok között zajlott a fogyasztás – mondta Gárd Ottó, azt is megjegyezve, hogy nyilván az eltelt éveknek is óhatatlan hatása lehet az üzemanyag-fogyasztásra, vagy a termékcsoporton belüli összetételre. A MÁSZ főtitkára azon a véleményen van, hogy a paic normalizálódni kezd és alapvetően újra az árak fogják meghatározni a fogyasztást – akár néhány forintos eltérés esetében is.

A dízelnék szintén látható némi csökkenés, de nagy valószínűséggel ennek esetében is a bázis a probléma. Annál is inkább, mert a múlt év első felében még nem voltak kizárva a külföldi gépjárművek a kedvezményezettek köréből, a szállításban, nemzetközi kereskedelemben résztvevő, nem magyar rendszámú kamionok nagyon komoly mennyiségű gázolajat vásároltak – mutatott rá Grád Ottó. Igaz, ennek az első negyedévben keletkezett torzulásnak a figyelembevételével is némileg eshetett a dízel – de még mindig kisebb mértékben, mint a benzin – forgalma.

A teljes interjú az InfoRádió EnergiaVilág című magazinműsorában hangzott el.

Nyitókép: Unsplash.com