Mérhetetlenül megdrágul egy nagyon egészséges étel

Az aszály és az extrém hőség 2022-ben Európa-szerte hatalmas károkat okozott az olívabogyó-termelők számára - írja a Roadster a a foofandwine.com alapján.

Egyes becslések szerint csak Olaszország 37 százalékkal kevesebb olívaolajat tud előállítani a 2022-2023-as szezonban, mint az előző évben.

Globális léptékben mérve négyezer tonna a hiány, így nagyjából húsz százalékkal kevesebb olívaolajat tudnak majd előállítani, ami harminc, de akár ötven százalékos áremelkedést is eredményezhet.

Nemcsak az olívaolaj mennyiségére van hatással az aszály és a kánikula, hanem annak minőségére is, hiszen a termőföld, azaz a növény termesztésének a környezete is kulcsfontosságú az íz szempontjából és az egyes termékek tanúsítványa, besorolása miatt is.

Nyitókép: Pexels.com