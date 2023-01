Megvette már? - "Sláger" lett az éves autópálya matrica

Amint arról a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. beszámolt, a tavalyi év végén indított kampány eredményeként 15 százalékkal többen vásároltak éves autópálya matricát, mint egy évvel korábban.

A társaság adatai szerint összesen majdnem 187 ezer darab éves, országos és megyei autópálya-matricát vásároltak meg előre.

A 2023-as éves országos matricából majdnem 78 ezer darab kelt el

a 2022. december 1-31. közötti időszakban, ami nagyjából 8 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

A megyei matricák esetében még ennél is nagyobb a növekedés, 2023-ra 109 ezer darabot vettek az úthasználók, majd 17 ezerrel többet, mint a 2022-es elővásárlási kampány során. Előbbiek esetében közel 12, utóbbiaknál mintegy 18 százalékos a növekedés.

A legtöbb pályamatricát személygépjárművekre vásárolták a közlekedők. Összesen 164 ezer darab D1-es vignetta talált gazdára. Ez bő 26 ezerrel, mintegy 19 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi ugyanilyen adatot.

Éves országos matricából 62,5 ezer, míg megyeiből 101,5 ezer darab kelt el 2023-ra D1-es járműre.

Ezek az adatok az előbbi esetében 9 ezerrel (17 százalékkal), az utóbbinál pedig 17 ezerrel (bő 20 százalékkal) haladják meg az egy évvel korábbi számokat.

A megyei matricákat tekintve a legnagyobb mértékű a növekedés Pest megyében volt, ahol 59 ezer darab kelt el. Ez 16 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt. A Fejér megyére érvényes jogosultságból 11,5 ezer darab fogyott, bő 32 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A Győr-Moson-Sopron megyei matricából pedig 9,5 ezer darabot vásároltak, 17 százalékkal többet, mint az előző évben. A 2023-ra megváltott éves országos és megyei autópálya-matricák 2024. január 31-ig érvényesek.

Az e-matrica vásárlásához a NÚSZ Zrt. a saját. megújult oldalát ajánlja: nemzetiutdij.hu.

Itt már regisztráció nélkül is lehet úthasználati jogosultságot venni, akár mobilon is. A vásárlás során nem kell kényelmi díjat fizetni, és újdonság, hogy a vásárlókat egy kategóriaválasztó is segíti a jármű díjkategóriájának meghatározásában.

Az InfoRádióban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kommunikációs vezetője, Marczin Bence beszélt a változásokról. Az interjút cikkünk végén hallgathatja meg.

Nyitókép: Kovács Tamás