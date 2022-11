Ámon Ada: óriási enerigapotenciál van a fővárosi tetőkön

"Nemrég készült el Budapest szolártérképe, ami alapján megbizonyosodtunk róla, hogy tényleg óriási potenciál van a fővárosi tetőkön. 5000 megawatt, ami hihetetlen mennyiségű napenergiával tudná el látni a várost és erősítené az ellátás biztonságát" - kezdte nyilatkozatát Ámon Ada.

A főpolgármester klímaügyi főtanácsadója azt is elmondta: Budapestnek az a célja, hogy 2030-ig 1500 megawatt napelem-kapacitást hozzon létre, de a kormányrendelettel ez most megbicsaklott. Szerinte ez az új intézkedés két dologhoz vezethet: az egyik az, hogy a potenciális megrendelők elbizonytalanodnak és elvesztik az érdeklődésüket. A másik pedig az, hogy ha valaki mégis rászánja magát, akkor lényegesen kisebb kapacitást fog csak létrehozni, vagyis a napenergia kihasználása majd elmarad a lehetőségektől.

Ámon Ada azt is hangsúlyozta, hogy az intézkedés még a kormány korábbi elképzeléseinek is ellentmond. Azokban ugyanis több ezer megawattnyi megújuló energiatermelés létrehozása szerepel. Jelenleg 3500 megawattnyi napenergia-kapacitást állítottak már rendszerbe Magyarországon, ám a közelmúltban készült kormányzati stratégiai anyagok ennek a dupláját, de akár a három-négyszeresét is elképzelhetőnek tartották. Erre most hirtelen mégiscsak kiderült, hogy kapacitásproblémák jelentkeztek a hálózatban.

"Úgy gondolom, hogyha valaki stratégikusan építkezik, akkor megteremti azokat a feltételeket, amivel az ilyen jellegű villamosenergia-teljesítményeket át lehet venni a rendszerben" - vélekedett a klímaügyi szakértő. Egyébként ő úgy tudja, hogy Budapesten a villamosenergia-hálózat alkalmas lenne további, 1000-1500 megawatt felvételére, noha ez nyilván attól is függ, hogy a város melyik részéről beszélünk.

"Furcsamód a belvárosban nagyobb kapacitás áll rendelkezésre a napelemekből termelt villamosenergia átvételére, mint mondjuk a külső kerületekben, mivel a családi házakban sokkal egyszerűbb napelemes beruházásokat megvalósítani" - emlékeztetett Ámon Ada. Bár a háztartási napelemek engedélyeztetésekor eddig is megvizsgálták, hogy az adott hálózat elbírja-e a visszatáplálást, és csak akkor adtak telepítési engedélyt, ha ez működőképes volt - tette hozzá a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója.

Nyitókép: Forrás: Pixabay.com