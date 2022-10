Készülhetnek az autósok: igencsak megdrágult a téli gumi és a felrakás is

Van olyan szerviz, ahol akár negyven százalékkal is többe kerül a téli gumi, sőt a szerelés díja is jelentősen megnőtt – írja az atv.hu. „Meglepődnek sokan, mert csak egész magas árakat tudunk mondani. Egy alsó kategóriás autó felgumizása is egy közel százezer forintba kerül” – fogalmazott Czirják István, a Cívis Kft. ügyvezetője.

A gyenge forint és az energiaárak növekedése a szervizdíjakat is megemelte, a gumi felszerelése is 10-15 százalékkal többe kerül.

Egy pécsi szervizben még a debreceni 15 százalékos emeléshez képest is nagyobb áremelésre kényszerültek. „Az óradíjaink ennél nagyobb mértékben nőttek sajnos. Az idén másodszor, most szeptember hónapban húsz százalékot kellett emelnünk az év eleji húsz százalékhoz képest, tehát

negyven százalékkal emelkedtek összességében az óradíjaink”

– mondta Gulyás Attila, az Autócity Kft. szervizvezetője.

A szakemberek azt mondják, egyre többen próbálnak átmeneti megoldást találni. Sokan keresik a négy évszakos gumikat, hogy így spóroljanak, de a szervizekben ezt senkinek sem javasolják. A cserét is érdemes mielőbb elvégeztetni, ugyanis ezzel még elkerülhető a sorban állás, amikor beköszönt majd a hideg.

