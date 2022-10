Csak óvatosan az erdei gyűjtögetéssel, mert súlyos százezrekbe kerülhet

Az ország erdeinek jelentős százalékát kitevő állami fenntartású területeken a gomba, a vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése erdei haszonvételnek minősül, ahol szabad ugyan gyűjtögetni, de csak a meghatározott mennyiségben: naponta és személyenként két kilogramm. Ez a mennyiség a védelem alatt álló növényekre természetesen nem vonatkozik, azokat tilos leszedni, letépni - írja a hellovidek.hu.

Aki eladásra is szeretne gyűjtögetni, annak viszont be kell tartani az erre vonatkozó előírásokat. A legfontosabb az, hogy a jogszabály szerint ha a magánszemély gyógy- és fűszernövényeket, vadon termő gyümölcsöket és gombát, valamint éti csigát gyűjt, és nem egyéni vállalkozó vagy nem őstermelő, és a gyűjtött terményeket felvásárlónak értékesíti, akkor az adót a felvásárlónak kell megállapítania és a kifizetéskor levonnia. Az adó alapja pedig a felvásárlási ár 25 százaléka. A levont adót a felvásárlónak kell magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként bevallania és megfizetnie. Az értékesítéssel kapcsolatban más, közteherrel összefüggő kötelezettség a magánszemélyt nem terheli – olvashatjuk a NAV honlapján.

Sokba kerülhet, ha valaki védett vagy fokozottan védett növényt szed le. Hazánkban 646 növény számít védettnek, további 87 pedig fokozottan védett. A védettek eszmei értéke öttől-ötvenezer forintig terjed, a fokozott védelem alatt állóké pedig elérheti a negyedmilliót is. Ezt pedig megfizetteti a hatóság azzal, akit természetkárosításon kapnak.

De óvatosnak kell lenniük a gombászoknak is. Nemcsak azért, mert a Magyarországon termő négyezernél is több gombafajból egy-két tucat mérgező, hanem azért is mert 58 gombafajta kiemelten védett. Értékük öt-tíz ezer forint között mozog.

Az erdei gombászoknak mindenképpen be is kell vizsgáltatniuk azt, amit leszedtek. Erre viszont csak a Nébih honlapján közzétett listában szereplő szakértők hivatottak.

Ha pedig üzletben vásárolunk erdei gombát, mindenképpen győződjünk meg arról, hogy a kereskedő rendelkezik-e az árú bevizsgálását igazoló irattal.

Nyitókép: Wikipédia/Andreas Kunze