Visszatér 1919-es emblémájához az egyik francia autógyár

Száz év alatt tizedik alkalommal tervezte újra logóját a Citroën, igaz, az embléma legfrissebb kiadása közel áll az 1919-es verzióhoz – írja a vezess.hu. Sőt, az ovális keretbe foglalt, egyenes vonalakkal megrajzolt, monokróm embléma még egyszerűbb is, mint az eredeti, kék-sárga színű grafika. A rajzhoz a 2009 óta alkalmazott betűtípus evolúcióját társítja a márka; ahogy a logó, a tipográfia is az egyszerűsítés irányába mozdult el.

A héten élesben is bemutatkozik a Citroën új arculata. Szeptember végén debütál a cég új tanulmányautója, egy családi méretű koncepciójármű, amely nemcsak a régi-új logót hordozza majd magán, hanem a márka friss jelmondatát is. Nothing Moves Us Like Citroën, azaz semmi nem mozgat meg úgy, mint a Citroën.

Az új logó és az azt kísérő arculati elemek 2023 derekától jelennek meg a márka szériagyártású típusain, meglévőkön és újakon egyaránt. Teljesen átalakul a Citroën digitális megjelenése, a fedélzeti érintőképernyőkön és kijelzőkön éppúgy, mint a My Citroën okostelefonos alkalmazásban.

Nyitókép: vezess.hu