Ha kivezetik az ársapkákat, ősszel a 24 százalékos infláció sem elképzelhetetlen

"Már hónapok óta azt láthatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank az aktuális kamatdöntés után, már a hónap végén elmondja, hogy számításaik szerint mennyi lehetett az adott havi infláció. Virág Barnabás alelnök arról beszélt néhány héttel ezelőtt, hogy 15-16 százalékra emelkedhetett az augusztusi infláció, az elemzők előzetesen 15,7 százalékot vártak átlagosan, így a KSH által közölt 15,6 százalékos inflációs ráta nagyságrendileg megfelel ezeknek a várakozásoknak, illetve jegybank előzetes jelzésének is" – mondta el Beke Károly az InfoRádióban.

Az elemző szerint továbbra is az élelmiszerek áremelkedése húzza felfelé az inflációt.

"Ez augusztusban már meghaladta a 30 százalékot, 30,9 százalék volt éves alapon, havi alapon pedig júliushoz képest 3,3 százalékkal emelkedett az élelmiszerek ára. Továbbra is nagyon erős árnyomás van az élelmiszerek esetében" – vélekedett az elemző.

Ezt részben a magasabb alapanyagárak és magasabb energiaköltségek indokolják,

a szolgáltatók és a kereskedők próbálják áthárítani a megnövekedett költségeket a fogyasztókra.

"A mai adat után kijelenthető, hogy most már akár az árstopok eltörlése nélkül is teljesülhet a 20 százalékos infláció a következő hónapokban. Az augusztusi inflációs rátában még nincs benne a rezsicsökkentés módosításának a hatása: amikor a háztartások megkapták az első magasabb összegű számlát, ez akkor kerül be ez az inflációs kosárba, így a szeptemberi adatban fog megjelenni. Fontos kiemelni azt ugyanakkor, hogy ennek a hatását már előrevetíti a harmonizált fogyasztói árindex, ami egy európai uniós módszertan szerint készül és ebben már szerepel a megemelt rezsiköltség, ez most 18,6 százalék" – mondta el az elemző.

Ennek megfelelően további jelentős emelkedésre lehet számítani,

a szeptemberi infláció akár 20 százalékos is lehet,

a következő egy-két hónapban pedig további növekedés jöhet, attól függően, hogy október elsejétől mi lesz az árstopok sorsa.

"Ha ezeket kivezetik – itt elsősorban az üzemanyag hatósági árára kell gondolni –, akkor az további jelentős emelkedést hozhat és akár 22-24 százalékos infláció sem elképzelhetetlen" – mondta el Beke Károly.

