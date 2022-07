Az élelmiszerválság több embert ölhet meg, mint a pandémia

Az élelmiszerhiány a magas árakkal kombinálva több ember halálát okozhatja, mint ahányan a koronavírus miatt meghalta – mondta el Balin a szenegáli miniszter. A háború miatt több ország, közte az Egyesült Államok is szankcionálja az orosz áruk használatát és kereskedelmét. A műtrágya és az élelmiszerek kivételt képeznek a szabály alól, de sok élelmiszeripari szereplő proaktív módon ilyesmit sem szerez be orosz forrásból.

"A piaci szereplők, legyen szó akár a kereskedőkről, akár a bankokról, akár a biztosítókról, vonakodnak műtrágyát vagy élelmiszert venni, ha az bizonyos helyekről származik, mert attól tartanak, hogy a jövőben szankciók lépnek életbe" – közölteAmadou Hott. A miniszter arra kért ígéretet, hogy ezek a szankciók nem jelennek majd meg a piacon, hogy azzal stabilizálódhasson a helyzet.

"Nem mi vagyunk felelősek ezért a válságért, de Afrika szenved" – mondta el a CNBC cikke szerint.

A világ éhezőinek harmada súlyosan érintetté válhat

Az élelmiszerárak növekedése és az ellátás instabilitása kulcsfontosságú témája volt a G20 találkozónak: már a háború előtt is akadozott az ellátás, Ukrajna és Oroszország pedig a világ két legnagyobb búzaexportőre. Afrika számára komoly problémát okoz a helyzet, ugyanis a világ éhezőinek harmada a kontinensen él.

A kontinens idén mintegy 2 millió tonnányi műtrágyával kevesebbhez jutott hozzá a szükségesnél, ami 11 milliárd dolláros veszteséget jelent az élelmiszertermelésben.

Ha behozatalra nem számíthatnak, a helyi termelést kell fejleszteni.

"A Covid-korszakban a világ összefogott és rendkívüli döntéseket hozott a legrövidebb idő alatt. Minden partner megváltoztatta eljárásait, hogy megfeleljen a kihívásnak. Az IMF, a Világbank is partner volt abban, hogy segítsen az országoknak. Most is erre van szükség – ha nem cselekszünk, annak sok ember élete lesz az ára" – mondta Hott.

Harc az élelmiszerért

A szűkös élelmiszerellátásért folytatott harc azt is jelenti, hogy a szegényebb országok kiszorulnak a piacról – mondta Ngozi Okonjo-Iweala, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) főigazgatója a találkozón. Ezzel a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos helyzet ismétlődhet meg. A főigazgató együttműködésre ösztökélte az országokat. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint

a G20-aknak példát kell mutatniuk:

el kell kerülniük az exportkorlátozást, valamint a hatalmas készletek felhalmozását élelmiszerből vagy más létfontosságú készletből.

Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) szerint a statisztikák szörnyű képet festenek: a FAO élelmiszerár-indexe minden idők legmagasabb értékét érte el, ezért négypontos tervet javasoltak, amely több beruházásra buzdít a legsúlyosabban érintett országokban.

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója szerint a G20-országoknak mélyre kell ásniuk és jobb megoldásokkal kell előállniuk.

"Minden kapacitásunkat be kell vetnünk a kereskedelmi korlátozások ellen, fel kell emelnünk közös hangunkat, hogy nemcsak erkölcstelen, hanem káros is, ha az élelmiszer nem jut el oda, ahová kell" – mondta ugyanezen az ülésen.

"Azt akarjuk, hogy növekedjen a nemzetközi élelmiszerellátás, beleértve a tárgyalásokat is, hogy a gabona Ukrajnából oda jusson, ahol szükség van rá, és támogatnunk kell az élelmiszertermelést, a tárolást és az elosztást."

A klímaváltozás is bajt okoz

A G20-ak találkozóján a Nemzetközi Valutalap, a FAO, a WTO, valamint a Világbank-csoport és a Világélelmezési Program vezetői nyilatkozatot tettek közzé, amelyben

sürgős globális fellépésre szólítottak fel az élelmiszerválsággal kapcsolatban.

"2022 júniusára csökkenteni kell azoknak az akut élelmiszerhiányban szenvedő embereknek a számát, akik élete és megélhetése veszélybe került" - áll a nyilatkozatukban. Felhív

Nem csak a háború és a Covid okozza ugyanakkor az élelmiszerválságot. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az éghajlatváltozás már korábban is nagyban nehezítette a helyzetet.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij