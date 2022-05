Tízezren is hiányozhatnak a rendezvényszakmából

A Magyar Turisztikai Program Alapítvány május 31-én második alkalommal rendezi meg Rendezvény ReStart konferenciáját a Bálnában. Ennek kapcsán Oszkó-Jakab Natália kuratóriumi társelnök elmondta: bár a rendezvényszakma látszólag már fellélegezhetett, továbbra is akadnak alapvető kihívások, problémák. Példaként említette a nemzetközi koncertek visszatérését, ami szerinte egy érdekes kísérlet, és a konferencia egyik paneljében is érinteni fogják. Kritikus kérdésnek tartja, hogy sikerül-e az összes tervben lévőt megvalósítani, illetve hogy a közönség vissza tud-e térni olyan léptékben a rendezvényekhez, mint amilyen telített szezonnal várják őket.

Ami a már említett (pandémia nyomán kialakult) munkaerőhiányt illeti, Oszkó-Jakab Natália úgy véli, akár 10 ezren is hiányozhatnak a szakmából. Szerinte a rendezvényszervezők nagyobb cégeknél is megtalálhatták a számításaikat, projektmenedzsmenti munkákat vállalva. A színpad-, hang-, fény- és díszletépítő munkatársak építkezéseknél, színházaknál és egyéb intézményeknél is elhelyezkedhettek, de azok száma sem elhanyagolható, akik külföldre mehettek. Megjegyezte, múlt ősszel, amikor már szabadabban lehetett szervezni,

számos rendezvény azért maradt el – akár meghirdetetlenül, tehát nem biztos, hogy látható módon –, mert egyszerűen nem volt, aki megszervezze, lebonyolítsa.

A kuratórium társelnöke hozzátette: a Magyar Turisztikai Program Alapítvány az oktatási programok összefogásával, akár ösztöndíjprogramokkal segítene abban, hogy minél többen válasszák a szakmát, és hogy képzések során minél előbb elegendő szaktudásuk legyen ahhoz, hogy rendezvényszervezőkké váljanak.

Oszkó-Jakab Natália végül azt is jelezte, reményeik szerint az új kormányzati ciklusban lehetőségük lesz az 5 százalékos rendezvényáfa megvitatására, hiszen a nemzetközi koncerteknél is erősen hátráltató tényező lehet a magas áfakulcs, nemzetközi konferenciák és sportrendezvények választhatnak emiatt más helyszínt, „hiába van az országunknak, városainknak és a rendezvényhelyszíneinek fantasztikus adottsága”. Érzése szerint

két-három évbe is beletelhet, mire a rendezvényszakma visszanyeri a pandémia előtti erejét.

Nyitókép: mtpa.hu