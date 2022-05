Elon Musk felfüggeszti a Twitter felvásárlását

A világ leggazdagabb emberének számító Musk Twitter-üzenetében közölte, hogy az üzletet mindaddig felfüggesztik, amíg nem teszik elérhetővé azokat a számításokat, melyek alátámasztják a cég állítását, miszerint a hamis és levélszemetet terjesztő fiókok a mikroblog körülbelül 93 millió felhasználójának kevesebb mint öt százalékát érinti.

Korábban hangsúlyozta, hogy csak ritka esetekben szabadna törölni a felhasználói fiókokat, ha például kéretlen levélszemetet terjesztenek. Mint mondta,

az illegális, vagy destruktív tartalmú bejegyzéseket ugyanakkor törölni, illetve láthatatlanná kell tenni, a fiókokat azonban nem szabadna végérvényesen törölni.

Egyelőre nem tudni, hogy a vitás kérdések miatt meghiúsul-e a megállapodás - teszi hozzá az AP hírügynökség.

A Twitter vezetősége - amely egyelőre nem reagált Musk pénteki bejelentésére - április végén fogadta el az amerikai üzletember mintegy 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát.

Musk a felvásárlást azzal magyarázta, hogy a közösségi hálózatot "a szólásszabadság platformjává" kívánja tenni szerte a világon. Az üzletember április elején vásárolta be magát meglepetésszerűen legnagyobb részvényesként a Twitterbe.

Elon Musk says Twitter deal ‘on hold’ after spam/fake account report https://t.co/McyFMIWP4Y — Elon Musk News (@ElonMuskNewsOrg) May 13, 2022