Megtépázott méhállománnyal futnak neki az idei szezonnak

Beindult a hazai méhészeti szezon, miután országszerte nyílnak az első mézet adó méhlegelők. Ezek a repce, a hárs és az akác, utóbbi virágzása május második hetétől várható, tehát a főállású méhészek már reggeltől estig a kaptárak mögött állnak – fogalmazott Bross Péter. Kiemelte, a csapadékhiányos tél kedvezőtlenül érintette a méhlegelőket. Bár az április – a hűvös, szeles nappalai miatt – rossznak volt mondható, ha most beköszöntene a jó idő, az a következő két hétben ideális termést is eredményezhetne – tette hozzá.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke azt is közölte, hogy a mintegy 20 ezer hazai méhész körülbelül 1,2 millió méhcsaládot telelt be, amiből közel 20 százalék elpusztult, egy másik 20 százalék pedig legyengült, tehát durván 6-700 ezer méhcsalád várja a mézelési szezont.

Mint fogalmazott, a gyengülésnek több oka lehet, de elsősorban vagy a méhész szakmai hiányosságról, vagy valamilyen negatív környezeti hatásról van szó, gondolva például a permetezés miatti mérgezésre – a nagyüzemi csemegekukorica és napraforgók esetében. Bár az elpusztult méhcsaládszámot év közben a méhészek visszaállítják, ez pluszmunkával és anyagi kiadással jár – jegyezte meg.

Bross Péter tájékoztatása alapján az ágazat egyre több állami támogatást remélhet. Idén már méhcsaládonként 1000 forintot lehetett igényelni, amit május második felében utalnak a méhészeknek. Emellett egy hárommilliárdos állami program is segíti a szakmát, valamint nemrégiben került bejelentésre Nagy István agrárminiszter részéről, hogy a magyar kormány – az EU-ban elsőként – méh állatjóléti pályázatot hirdet, 10 milliárd forintos keretösszeggel.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke azt is hangsúlyozta, hogy miután a magyar méhészek természetes mézet termelnek a piacon, csak abban az esetben tudnak érvényesülni, ha fair és tisztességes magatartást folytatnak a partnereik is. Ezért az egyesület állandó jelleggel monitorozza a hazai polcokon lévő mézeket, mert a minőséghamisítás mellett – amikor nem nektáreredetű cukor van a mézben – egyre gyakoribb az eredethamisítás is.

Nyitókép: Pixabay