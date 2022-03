Inflációkövető megoldásokra váltanak a szuperállampapírok gazdái

Nem csak nem fogy már a Magyar Állampapír Plusz (máp+), de a jelek szerint drasztikusan csökken is a lakosságnál lévő "szuperállampapír" mennyisége, vagyis a befektetők folyamatosan adják el a meglévő máp+-ukat, vélhetően azért, hogy a pénzt más eszközökbe, például a többi, jobban fizető állampapírba fektessék be. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint több mint 500 milliárd forintnyi visszaváltás volt eddig a 2019 júniusában indult sorozatokból, voltak olyan máp+ sorozatok, amelyekből a 10 milliárd forintot is meghaladta a visszaváltások volumene – írja a napi.hu.

A szuperállampapír jegyzése az elmúlt időszakban 6 milliárd forint körül alakult hetente, holott korábban ennek a többszörösét sikerült eladni, sőt a máp+ fénykorában, 2019 nyarán 100 milliárdos nagyságrendben vásárolták az állampapírt a kisbefektetők. Az értékesítés visszaesésében fontos szerepe lehet annak, hogy az ÁKK megemelte a rövid futamidejű lakossági állampapírok kamatát. Az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) kamata már 4,25 százalékos, a postán kapható Kincstári Takarékjegyek (KTJ) pedig 4,25 vagy 4,5 százalékos éves kamattal vásárolhatók meg, az előbbiből 41 milliárd, az utóbbiból 8 milliárd forintnyit adtak el.

Az ÁKK adatai szerint a múlt héten a legtöbbet a Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP) adták el. Kétféle kötvény jegyezhető most, az egyik hároméves futamidejű, és 0,75 százalékponttal fizet magasabb kamatot évente az előző évi átlagos inflációnál. A másik hatéves lejáratú, és 1,5 százalékponttal fejeli meg az előző évi áremelkedés ütemét. Ennek megfelelően most a tavalyi 5,1 százalékos átlagos infláció miatt 5,85, illetve 6,6 százalékos kamatot fizetnek, jövőre azonban az áremelkedések ütemét látva, ez a kamat még magasabb is lehet.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán