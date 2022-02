Piacvezető lett a közép-európai régióban a B+N Referencia Zrt.

Lengyelországban terjeszkedik a hazai létesítményüzemeltetési üzletág leginnovatívabb szereplője. A mostani lépés logikus folytatása az eddigi, regionális terjeszkedésnek. A B+N Referencia Zrt. 2021 tavaszán vásárolta meg az ISS Csoport csehországi, szlovákiai, román és magyar érdekeltségeit. Ezt követte ősszel a – szintén az ISS csoporthoz tartozó – szlovén leányvállalat akvizíciója. A társaság minden országban – így a mostani felvásárlásban érintett cégben is – 100 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A lengyel piac mérete és fejlettsége miatt ez a lépés mérföldkő a cég történetében – közölte a társaság.

A B+N Referencia Zrt. ezzel az akvizícióval lefedi a közép-európai régiót.

A mostani felvásárlással a régió hat meghatározó országában tevékenykedő cég közel 18 ezer munkatárssal, 15 millió négyzetméter területet lát el.

Az INWEMER 1992 óta a lengyel FM iparág domináns szereplője. Tevékenysége egyedülálló módon lefedi az ország teljes területét, ügyfél-portfóliójában számos hazai és multinacionális cég mellett állami intézmények és egyéni vállalkozások is megtalálhatók. Hétezer fős munkatársi gárdája több mint 750 ügyfél számára 5,5 millió négyzetméter területet lát el. Fő tevékenysége a takarítási és üzemeltetési szolgáltatások nyújtása. A 2020 évi árbevétele elérte a 45 millió eurót.

„A B+N Referencia Zrt. komoly nemzetközi cégeket megelőzve szerezte meg az INWEMER tulajdonjogát. Büszke vagyok rá, hogy a tavalyi vállalatfelvásárlások után ezzel a lépéssel a régió piacvezető szereplőjévé váltunk. A 2021-es évben bebizonyítottuk, hogy munkatársaink tudása és szakértelme a nemzetközi piacon is megállja a helyét. A 30 éves INWEMER megvásárlásával pedig egyértelműen szintet léptünk. A lengyel társaság tapasztalatának, szaktudásának integrálása a B+N Referencia Zrt számára komoly kihívás, egyúttal hatalmas lehetőség is. Biztos vagyok benne, hogy a sikeres magyar, cseh, szlovák, román és szlovén akvizíciók folytatásaként - a régió meghatározó - lengyel piacán is megkerülhetetlen szereplők leszünk. Az immár európai szinten is jelentős méretünk és széles szolgáltatási portfoliónk számos előnnyel jár ügyfeleink részére. Szinergiáink és költséghatékonyságunk minden piacon komoly versenyelőnyt jelent számunkra” – mondta Kis-Szölgyémi Ferenc, a társaság vezérigazgatója, és hozzátette: „Fő bázisunk a kékgalléros munkaerő. Mivel Európa kékgalléros munkavállalói elsősorban a közép-kelet-európai régióból származnak, ez a jelentős munkaerőbázis a nyugat-európai versenyképességünket is javítja. Ezt az előnyünket kihasználva, további terjeszkedést tervezünk.”

A B+N Referencia Zrt. meghatározza a létesítménygazdálkodási szektor jövőjét, több éve – egyedüliként a magyarországi létesítményüzemeltető szektorban – kutatás-fejlesztési részleget hozott létre, ahol 20 munkatárs dolgozik. A K+F részleg technológiai újításai már a teljes, nemzetközi cégcsoport rendelkezésére állnak. Ilyen a 2019-ben piacra dobott, saját fejlesztésű, autonóm ipari takarítórobot, vagy a 2020-as fejlesztésű mobil UV-fertőtlenítő eszköz.

A közeljövőben pedig egy forradalmi technológiai áttörés, a metagenomikai elemző és előrejelző rendszer segítségével a cég képes lesz felismerni a kórokozókat a különböző felületeken. A módszer lehetőséget nyújt a fertőző kolóniák gyors detektálására, egy esetleges járvány megelőzésére. Az így nyert adatok kiindulópontot jelentenek a fertőtlenítés, takarítás hatékonyságához is. Ez az egyedülálló fejlesztés a kórházakban drasztikusan csökkenti a fertőzésveszélyt, növeli a betegbiztonságot. A munkahelyeken pedig a dolgozók egészségét és biztonságát védi.