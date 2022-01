Már jóslással is foglalkozik a NAV: be fogjuk-e fizetni az adót?

Mesterséges intelligencia, gépi tanulás, big data – eszközök, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már most is alkalmaz a gyakorlatban. Ezekről a módszerekről és rendszerekről, valamint az adóhatóságnál keletkező hatalmas adatvagyon részleteiről és hasznosításáról beszélt előadásában Nemes-Somogyi Krisztina, a NAV Központi Irányítás Ellenőrzési Főosztályának főosztályvezető-helyettese az RSM nemrégiben megrendezett online webináriumán. Előadásából az is kiderült, hogy a NAV már azon dolgozik, hogy előre jelezze bizonyos adózók jogkövető magatartását, új technológiával szűri ki a gyanús kamionokat a vámos személyzet munkájának könnyítése érdekében és hogy az online számla rendszerbe érkező adatok alapján végzett ellenőrzések nyomán értékes tízmilliárdokkal gazdagodik az állami büdzsé – írja a Portfolio.

Nemes-Somogyi Krisztina prezentációját azzal kezdte, hogy az elmúlt években a NAV elemzési, ellenőrzési feladatainak színtere teljesen megváltozott. A NAV-nál keletkező adatvagyon több forrásból táplálkozik:

online pénztárgépek,

online számla rendszere,

foglalkoztatás,

saját adatok (ellenőrzések korábbi adatai, számított kockázati mutatók, adózók adóügyi jellemzői),

egyéb adatok (cégbíróságoktól, kormányhivataloktól, nemzetközi információcsere ingatlan, nyugdíj vagy osztalék terén).

Céljuk, hogy a felhalmozott adatvagyont úgy hasznosítsuk, hogy valós idejű ellenőrzéseket tudjanak lefolytatni és ezzel valós idejű fellépést tudjanak megalapozni az adatok – hangsúlyozta Nemes-Somogyi Krisztina. A gazdasági esemény megtörténtét követően szinte azonnal reagálni fog az adóhatóság, amennyiben akár csak kisebb vagy jelentősebb eltérés van az egyes kontrolladatok között – tette hozzá.

Arra törekednek, hogy a megfelelő pillanatban tereljék vissza az adózót a jogkövető magatartásra annak érdekében, hogy ne okozzon kárt a költségvetésnek. A NAV ezen tevékenysége támogatja a becsületes adózókat a tiszta verseny elősegítésével. Az adatvezérelt ellenőrzés emellett segít a jogkövetéssel arányos fellépés irányainak meghatározásában is.

A NAV komplex ügyfélminősítést hajt végre, ami alapján meg tudja a NAV mondani, hogy az adózói életútban éppen hol tart az adott vállalkozás, hol fog véget érni az útja, mennyire marad jogkövető és mennyiben érdemes a céget támogatni. Ennek mentén a NAV összerakja az adózó értékeit és kockázatait, ami alapján eldönti a fellépés irányait, vagyis, hogy hogyan fogja az adózót támogatni, vagy akár mikor szükséges szankcionálnia.

Az októberi áfabevallások esetében már a modellezési módszertant is bevetette a NAV. Az elemzés alapján 70 százalékos találati aránnyal becsülte meg a NAV, hogy mely adózók késnek az áfabevallással.

Kitért arra is, hogy december elején

213 ezer online pénztárgép működött az országban, melyekből

naponta átlagosan 10-15 millió bizonylat érkezik.

2021-ben 32 ezer adókötelezettség-vizsgálatot folytatott le a NAV, és

a tavalyi év első 11 hónapjában 422 millió forintnyi mulasztási bírságot szabtak ki.

Emellett az OPG adatok hasznosításával 11,2 ezer ellenőrzést folytattak le, melynek nyomán

1 milliárd forintnyi adókülönbözetet állapítottak meg és ez alapján az első 11 hónap során

89 millió forintos mulasztási bírságot szabtak ki.

További adatok, részletek a Portfolio cikkében.

Nyitókép: pcess609/Getty Images