Szerencs városra szállt a Nestlé „cicás” kakaóporának a védjegye

Jó évet zár a Nestlé Hungária Kft. – kezdte Noszek Péter ügyvezető igazgató, megjegyezve: az értékesítők azt szokták mondani, egy rossz bázisnál nincsen jobb, utalva 2020-ra, ami a Covid miatt az élelmiszeripari vállat egyes üzletágaira nézve is nehéz év volt. Ezzel együtt még mindig egy közepes évet sikerült zárniuk tavaly, amihez képest az idei, 2021-es év nagyon jól fog sikerülni – tette hozzá. Miután viszont a Neslté Hungária egy tőzsdén jegyzett cég, pontos számok nem adhatók ki.

Mint azt az ügyvezető igazgató az InfoRádiónak elmondta, a cég életében folyamatos előrelépés és folyamatos fejlesztés figyelhető meg Magyarországon. Az elmúlt 30 évben 185 milliárd forintnyi összeget fektettek be, aminek az üteme az utóbbi években fel is gyorsult. Mint arról az Infostart is beszámolt, a vállalat büki gyárában három héttel korábban – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában – 35 milliárdos beruházást jelentettek be, azt követően, hogy itt már tavaly sor került egy még nagyobb volumenű projekt beindítására, amik együttes értéke csaknem egy kétharmadnyi BMW-gyárnyi beruházást tesznek ki Emellett a szerencsi, diósgyőri területen pedig közel 9 milliárd forintnyi összeget fektetett be a vállalat, elsősorban az automatizációra. Noszek Péter emlékeztetett,

nagyon sok robot vonnak be a gyártásba és újítják a különböző technológiájukat.

A riportban arról is szó esett, hogy a Nestlé Hungária Kft., azután, hogy már korábban átruházta a termelési jogokat a Szerencsi Bonbon Kft.-re, most a védjegyjogról is lemondott Szerencs városának javára. Noszek Péter emlékeztetett, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen immáron csaknem száz éve folyik csokoládégyártás. Az itt található gyárat 1923-ban építették, a Nestlé három évtizeddel ezelőtt vásárolta meg, Noszek Péter „igazi ékszernek” tartja.

Noszek Péter 1992-től 1996-ig, a Nestlé akvizíció után dolgozott Szerencsen azért felelve, hogy a nagyvállalat különböző rendszereit, pénzügyi struktúráját kialakítsa a szerencsi gyárnál. Akkor még a kézi manufaktúra működött, aminek a tradícióját a korábbi gyárigazgató, Takács István vett át. A kézi bonbon és édességkészítés minden „csínját-bínját” tudták a helybéliek, amit tudás végül átvittek a Szerencsi Bonbon Kft.-be is – magyarázta az ügyvezető igazgató.

A cég most a „piros masnis cicás” kakaósport is átvette, amivel a Nestlének nem titkolt célja, hogy a közel százéves tradíció, ami Szerencsen létezik, amit Magyarországon mindenki ismer, tovább lehessen vinni. Noszek Péter úgy véli, ez egy nemzeti érték, és jó érzés, hogy egy multinacionális vállalat, mint a Nestlé, hozzá tud járulni ahhoz is, ez az érték megmaradjon helyben, ahol született. „Ezért volt nagyon fontos esemény számukra is, hogy ezt a védjegyet át tudtuk adni” – hangsúlyozta.

