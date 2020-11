Ismert nevek és cégek a NAV „feketelistáján”

Ezúttal nincs különösen nagy összegű, egymilliárd forintot elérő adóhiánnyal rendelkező adózó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) harmadik negyedéves adóhiányos listáján. A bírságokkal együtt számolva azonban hét adózónak is egymilliárd körüli, vagy azt meghaladó tartozása van – derül ki a NAV honlapján közzétett, 2020. szeptember 30-ai állapotot tükröző adatokból.

A jelentős összegű adóhiánnyal rendelkező adózók nevét negyedévente teszik közzé – emlékeztet a Napi.hu. Ezúttal 77 név – 36 magánszemélyé és 41 vállalkozásé – olvasható a listán, összesen 11,2 milliárd forint adóhiánnyal és 13,9 milliárd forintnyi mulasztási és adóbírsággal.

A legek

Az idei harmadik negyedévben a legnagyobb adóhiányt, 548 millió forintot a budapesti székhelyszolgáltatós címre bejegyzett Inés Trade Kft.-vel szemben állapította meg az adóhatóság, és 489 millió forint bírságot is kiszabott.

A magánszemélyek közül a legnagyobb adóhiányt, 465 millió forintot a móri Szemes Lászlónál tárta fel a NAV, az ő tartozása bírságokkal együtt 1,4 milliárd forint. A személy neve több, ma már kényszertörléssel megszűnt, illetve felszámolás alatt lévő cégben feltűnt az elmúlt években - írta a Napi.

Mint mindig

Az adóslistákon, mint szinte mindig, most is vannak újlengyeli székhelyű vállalkozások. A település nem az ott folytatható ipari tevékenységek miatt, inkább a nulla százalékos iparűzési adó miatt népszerű a vállalkozások körében, amit a székhelyszolgáltatást nyújtó cégek ki is használnak. Ilyen címen működik az 1,3 milliárddal tartozó New Kaskadas Kft.

A szintén „nagy múltú”, tatabányai, Komáromi úti „cégtemető” is képviselteti magát a friss negyedéves adóslistán, a személybiztonsági tevékenységet folytató Endup 200212 Frtscrty Kft.-vel, összesen csaknem 600 milliós tartozással - olvasható a portálon.

Huzamosan tartozók

A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók listáján (2020. szeptember 30. állapot szerint) 2851 név olvasható.

Köztük van Töröcskei István, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. volt vezérigazgatója, az egykori Széchenyi Bank vezetője. Továbbra is fent van a listán Berki Krisztián tévés celeb, az egykor modellként, énekesként és fitneszedzőként ismertté vált Bíró Ica, a 12 milliárdos károkozással gyanúsított bróker Marcsi, azaz Dobrai Sándorné, valamint a Frabato néven ismert mágus, Fischl András.

A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező gazdasági szervezetek listáján szeptember végén 1463 név volt olvasható. Közülük mindössze 260 a még működő vállalkozás a NAV adatai szerint, a többi kényszertörlés vagy felszámolás alatt áll, illetve 19 társaságnak elindult a végelszámolása. Ez is jelzi, hogy

nincs sok remény a sikeres végrehajtásra ezekkel a szervezetekkel szemben.

Adóslistán van Hajdú Péter műsorvezető és producer egykori műsorgyártó vállalkozása, a Frizbi Entertainment Kft., amely közvetve egy ukrajnai magánszemély tulajdonába került. A cégnél a NAV félmilliárdos adóhiányt tárt fel, és adónyomozás is indult. Az egykor milliárdos forgalmú műsorgyártónak szeptember végén elindult a felszámolási eljárása.

De

érintettek a Magyarországon reklámadót nem fizető Facebook és Google írországi cégei,

és az előadó-művészeti tao-támogatásokkal felpörgő Műhely Produkció, Maszka és Sacravia Színház közhasznú társaságok is, amelyeknél szabálytalan felhasználásra bukkant a NAV.