Átrajzolta a biztosítási piac működését a járvány

A koronavírus-járvány a biztosítási piacot is megváltoztatta: részben az ügyfélszolgálatok bezárásával és a home office-ra, telefonos és digitális ügyintézési csatornákra való áttéréssel, részben új termékekkel, szolgáltatásokkal, elsősorban a kárbejelentésnél, kárügyintézésnél, valamint az online értékesítésnél - mondta az InfoRádiónak Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. A személyes kapcsolattartás elmaradása szerinte elsősorban az életbiztosítások és egyéb hosszabb távú elköteleződést kívánó termékek, megtakarítási jellegű biztosítások értékesítésénél okozott kisebb problémákat, ebben a szegmensben ugyanis fontos a bizalom.

"Kifejezetten kedvezőek a társaságok tapasztalatai e téren: az ügyfelek is megértették, hogy rendkívüli helyzet van, és méltányolták, hogy a cégek erőfeszítéseket tesznek. Ahogy azt is, hogy nemcsak akkor, amikor eladnak valamit, de akkor is, amikor a károkat, kifizetéseket kell intézni, próbálnak olyan szolgáltatásokkal, új megközelítésekkel előállni, amelyek lényegében az ügyfél kényelmét szolgálják" - mondta Lambert Gábor.

"Az elmúlt hetek viharai után minden korábbinál többen próbálták online intézni a kárbejelentést és a kárfelmérést is"

- mondta a szóvivő.

Hozzátette: a Mabisz által tavaly elindított e-kárbejelentő applikáció is egyre inkább kezd elterjedni. Ezt meggyorsította a járvány is, amikor kifejezetten fontossá vált, hogy személyes jelenlét nélkül, már a baleset helyszínéről el lehessen kezdeni a kárbejelentést és az ügyintézést. Megemlítette, hogy több biztosítónál is videós kárfelmérés indult el a veszélyhelyzet alatt.

"Ez már beépült a mindennapok gyakorlatába, innen már nincs visszalépés"

- jegyezte meg Lambert Gábor. Szavai szerint a legtöbb bevezetett fejlesztés, innováció olyan, hogy valószínűleg a járvány nélkül is bevezették volna a biztosítók, de a kényszerhelyzet miatt ezt előbbre hozták.

Egyes esetekben a termékleírásokat is átírták a járvány tapasztalatai. "Az utasbiztosításoknál például a legtöbb szerződésben a járványveszély, a terrorizmus kizáró okként szerepelt, de

sok biztosító már a járványidőszak elején beemelte a koronavírust a normál feltételek közé, és Covid-19 betegségre is térített az utasbiztosítás"

- említett egy példát a változásokra Lambert Gábor. Mostanra ez már teljesen általános lett a piacon.

Azzal kapcsolatban azonban, mennyire lehet általános, hogy bármilyen vírusfertőzés esetén térítsenek az utasbiztosítások, mindössze annyit mondott, hogy ez az egyes társaságok üzletpolitikájától függ majd. De már azt is komoly eredménynek tartotta, hogy az új típusú koronavírus kapcsán ennyire gyorsan léptek az utasbiztosítással foglalkozó cégek.

Megemlítette azt is, hogy több biztosító is egyfajta karanténbiztosítási konstrukció kidolgozásával foglalkozik. "Jelenleg ha egy külföldre utazó karanténba kerül, az nem számít biztosítási eseménynek, vagyis ennek a költségeit nem téríti meg az utasbiztosítás" - tette hozzá.

Szerinte nem várható az sem, hogy ezeket a termékeket visszavonják a biztosítók a pandémia lezárulta, vagy a vakcina megjelenése után, ugyanis ezekkel csak a termékpaletta, a szolgáltatási kínálat bővül a meglévő utasbiztosításon vagy az adott terméken belül. Ha pedig kereslet is lesz ezekre, akkor a versenypiac feltételei szerint ehhez alakul a kínálat is.

