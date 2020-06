Ősszel folytatódik az északi parti vasútfejlesztés

A várható nyári turistaforgalomra tekintettel csak ősszel folytatódik az északi parton tavasszal megkezdett vágányfelújítási, villamosítási projekt első üteme Szabadbattyán és Balatonfüred között, közben azonban megkezdődik a Keszthelyig hátralévő szakasz villamosításának tervezése - írta a Magyar Nemzet Kikina Artúrra, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatójára hivatkozva. Ezzel megvalósulhat a teljes északi part villamosítása. Ha elkészül, nemcsak gyorsabb, de környezetbarátabb is lesz az északi part számára is közlekedési alternatívát jelentő vasútvonal.

Különösen akkor, ha minden a MÁV tervei szerint halad, és 2023-ra sikerül beszerezni a a villamos-hibrid, vagyis az áramszedős-akkumulátoros kettős üzemű motorvonatokat. Homolya Róbert vezérigazgató ígérete szerint ebben az esetben az első tíz új szerelvény Budapest és Tapolca között közlekedik majd 2023-ban, Füredtől behúzott áramszedőkkel.

Addig is elsősorban a pálya villamosítására koncentrálnak, még ha az északi oldal adottságai mások is, és a szintkülönbségek, szűk kanyarok lehetetlenné teszik, hogy a vonatok sebességi rekordokat döntsenek. A villamosítással ugyanis lehetővé válik majd a nyári szezonban a légkondicionált Flirt villamos motorvonatok átvezénylése - ahogy az a déli parton már megszokott. Az április végéig tartó vágányzárban a felsővezetéki oszlopok állításán kívül átépítették a balatonfűzfői állomást, valamint nekiláttak a Csittényhegyi alagút mélyítésének. Utóbbinál ugyanis e nélkül nem fért volna be a vonat áramszedője az alagútba.

A hibrid szerelvények érkezéséig tartó időszakban az első szakasz elkészülte után a tervek szerint Balatonfüreden cserélnék majd ki a mozdonyokat villamosról dízelesre - eddig Székesfehérváron került erre sor -, ami szintén időnyereséget jelentene az utazóknak a megújult pálya adta gyorsulás mellett. A több mint száztíz éves vonalszakaszon ötven éve hajtottak végre utoljára jelentősebb korszerűsítést, emiatt pedig számos helyen kellett korlátozni a mozdonyok sebességét a pálya állapota miatt. Ez megszűnik a részleges felújítás után. Az első szakasz beruházásainak költsége nettó 23 milliárd forint körül alakul a lap szerint. A munkák várhatóan szeptemberben folytatódnak.

