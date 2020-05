A jövő ígéretes üzletága: a fertőtlenítés

A gazdaság újraindulásával hosszabb távon is előtérbe kerülhetnek a különféle fertőtlenítéssel kapcsolatos megoldások, eljárások, elég csak multirezisztens baktériumokra gondolni. Magyarországon ígéretes vállalati és tudományos innovációk vannak e téren, – mondta a Magyar Nemzetnek Jörg ­Bauer, a ­Tungsram elnök-vezérigazgatója.

Szerinte ahogyan a turizmus újraindul, egyre nagyobb versenyelőnyt jelent majd a fertőzések elleni védelem. Beszámolt arról is, hogy

a jövőben hatalmas növekedési potenciálja lehet a fertőtlenítési és higiéniás ágazatnak, elég csak a fertőtlenítőkészülékekre gondolni, amelyek globális piaca a várakozások szerint 2024-re elérheti a 12,5 milliárd dollárt.

Jörg Bauer szerint a kórokozók elleni harcban az ultraibolya fény C típusa, az ózon és a hő is bevett eszköz, de van olyan kék fény, amelyik megakadályozza a baktériumok szaporodását. A kémiai fertőtlenítést szükségtelenné tevő UV-fertőtlenítés piaca jelenleg 2,8 milliárd dolláros.

A technológiával felületek fertőtleníthetők, de akár élelmiszerek és növények is, továbbá a levegő és a víz folyamatosan kezelhető UV-vel, ezért pél­dául a Fővárosi Vízművek is alkalmazza. Jörg Bauer beszámolt arról is, hogy cége 2018. óta fejleszt ilyen technológiát.

A vírusok és a baktériumok megtapadását gátló burkolatok és bevonatok ugyancsak ígéretes területnek tűnnek, több magyar vállalat is foglalkozik ilyen innovatív termékek fejlesztésével. Jörg Bauer beszámolt arról az úgynevezett fotokatalitikus padlóburkolóról és falfelületről is, amely nanotechnológiás ezüstből és titán-dioxidból áll. Mindkét anyag hatékony a kórokozók ellen.

Szintén a sterilizálásra kínál megoldást egy másik magyar, államilag támogatott fejlesztés, amely keretében a kifejlesztett eszközzel kimutathatók a biológiai szennyeződések a beavatkozások előtt és után, így mérve az eljárás hatékonyságát. Ez elsősorban az ivóvíz, az ipari víz és az élelmiszeripari víz kezelésével foglalkozó cégeknek lehet hasznos. De van már üzembe helyezett napelemes mobil víztisztító berendezés is.

Nyitókép: MÁV