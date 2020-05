Most először az adóhatóság kimondta azt, hogy milyen feltételei vannak az elektronikus számlázásnak, és ebben a tájékoztatójában azt is ismertette, hogy a PDF-számlázás elfogadott elektronikus számlázási módszer Magyarországon – hívta fel a figyelmet a lépésre az InfoRádióban Szeőcs Kornél, a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának vezető menedzsere.

Korábban azt tapasztalták a társaságok, hogy külföldről sok esetben kapnak PDF-formátumban elektronikus számlát, amely nem elektronikus számlázási rendszerben készült, nem elektronikus aláírással, vagy időbélyegzővel van ellátva. "És nem nagyon tudták, hogy az egyszerű e-mailben kapott PDF-számlával mit lehet kezdeni" – tette hozzá a szakértő.

A hatályos magyar jogszabályok tulajdonképpen általános követelményeket fogalmaznak meg az elektronikus számlázásról. "Konkrétan két példát hoz a törvény arról, hogy ezeknek az általános követelményeknek hogyan lehet megfelelni, ezért az adózók próbálták tartani magukat ehhez a két példához. Hiszen biztosak lehettek benne, hogy ha e két példa szerint járnak el, és e szerint végzik az elektronikus számlázást, akkor az adóhatóság is el fogja fogadni" – mondta Szeőcs Kornél.

Most azonban a NAV tájékoztatójából kiderült, hogy valójában az adóhatóság a meglévő két példán kívül más elektronikus számlázási módszereket is elfogad, és ezek is megfelelnek a magyar jogszabályoknak.

"Így például ha egyszerűen egy PDF-et hozunk létre a saját rendszerünkben, és azt e-mailen elküldjük a másik félnek, az is megfelelő elektronikus számlázási módszer" – tette hozzá Szeőcs Kornél. Szavai szerint az adóhatóságnál is megjelent egyfajta kényszer, hogy egyre többen szeretnék bevezetni az elektronikus számlázást, különösen a járvány időszakában.

A cégeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb kifizessék a számláikat, ne legyenek akadások a postai szolgáltatásokban, illetve hogy a számlát minél hamarabb fel tudják dolgozni egymás között. Ezért a legtöbb cég esetében megjelent az az igény, hogy minél gyorsabban át lehessen térni elektronikus számlázásra.

"Így az eddig is alkalmazott PDF-számlázás nagyon népszerűvé vált a hazai piacon, és ennek megerősítése ez tulajdonképpen most az adóhatóságtól, hogy most már a PDF-számlázás is megengedett" – tette hozzá Szeőcs Kornél.

