Péntektől lesz, ahol 300 forint alatt lehet tankolni

A világ nagy kőolajkitermelői március eleji találkozójukon nem tudtak megegyezni a kitermelés csökkentéséről, ráadásul Szaúd-Arábia árháborúba kezdett, és még a kereslet is jelentősen csökken, ezek miatt az olajár közel 30 éve nem látott szakadással reagált. Az olajár zuhanása a hazai üzemanyagárakra is hatással van, péntektől ismét nagy árcsökkenés jön, a benzin és a gázolaj ára is 10-10 forinttal csökken majd – írja a Portfolio.

A Mol a múlt héten két lépésben összesen 17 forinttal csökkentette a benzin árát, míg a gázolaj ára a múlt héten két lépésben 16 forinttal csökkent, ezen a héten szerdától a benzin ára újabb 20 forinttal csökkent, míg a gázolaj szerdától 15 forinttal lett olcsóbb.

A holtankoljak.hu információi szerint pénteken tovább csökken majd az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin literenkénti átlagára bruttó 10 forinttal 318 forintra csökken, míg a gázolaj literenkénti átlagára pénteken 10 forinttal 335 forintra csökken majd. Mivel a kutakon nagy az eltérés, és jelenleg a 332 forintos átlagos ár mellett van olyan üzemanyagtöltő állomás, ahol 310 forint az E10-es benzin ára, így az újabb csökkentéssel eljön Magyarországon a 300 forint alatti benzin időszaka – az Infostart számításai szerint legalábbis lesz olyan benzinkút, ahol ennyiért adhatják majd literjét.

A most szerdától érvényes, 20 forintos csökkentés 2000 óta a legnagyobb üzemanyagár-csökkenés. A benzin ára március 11. óta összesen 47 forinttal csökkent. A gázolaj ára összesen 41 forinttal mérséklődött.

Nyitókép: Pixabay