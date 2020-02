Már nincs akkora titkolózás a pénzről álláshirdetéseknél - mindenki nyer

A január nemcsak az álláskeresők honlapja, hanem az álláshirdetőké is - derül ki a Pénzcentrum.hu szakértők bevonásával készült összeállításából. Mint a Profession HR-vezetője, Göröcs Lili Melinda a portálnak elmondta, december szinte ennek az ellenkezője.

Ami még a lap állástrend-analíziséből kiderül, továbbra is sok mérnök és IT-szakember kell a munkaerőpiacnak, de nagy mértékű a kereslet betanított szakmunkásokra és kellenek különböző területeken működő értékesítők, vendéglátóipari dolgozók is.

Ahol még nagy a hiány, az a pénzügyi és szállítmányozás-logisztikai terület.

"Álláshirdetés-fogyasztói" szempontból fontos érdekességnek tűnik, hogy

sokkal többen vesznek figyelembe olyan hirdetéseket, amelyeknél a pénzről is szó van,

a Profession hirdetéseinek 8 százaléka tartalmaz béradatot, melyek esetében kimutathatóan több a jelentkezés: akár 3-4-5-szöröse is.

"Mi is próbáljuk edukálni, ebbe az irányba terelni a hirdetőinket, sőt jó példát mutatva, mi magunk is megjelenítjük a béradatokat, amikor új munkavállalót keresünk. Amint ebből gyakorlat lesz, egyre többen kezelik nyíltan a kérdést már a hirdetésben is, és el fog terjedni széles körben" - fogalmaz a HR-vezető.

Lengyelországban mégsem lesz kötelező Elbukhat Lengyelországban az a kezdeményezés, amely kötelezővé tette volna minden cégnek, hogy az álláshirdetésekben írják ki a felkínált bruttó bér összegét - írta a G7.hu. A javaslat a munkavállalók helyzetét akarta könnyebbé tenni, és növelte volna az átláthatóságot a munkaerőpiacon, többek között a jelöltek közti diszkriminációt is csökkentve. Tavaly márciusban még úgy tűnt, hogy a kezdeményezés széles körű támogatottságot kaphat: parlamenti pártoktól kezdve a munkaügyi minisztériumig bezárólag. Most azonban lapértesülések szerint a legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság váratlanul kihátrált a terv mögül. A munkaadói szövetségek kifejezetten ellenezték a javaslatot, azt pedig túlzásnak tartották, hogy a szabályt megszegőket bírságolják. Azt is mondták, hogy a fizetések kiteregetése túlzott mértékű beavatkozás lenne a munkavállalók magánéletébe.





Nyitókép: Pixabay.com