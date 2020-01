Újabb részletek derültek ki az e-személyiről

Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a Kossuth Rádió Napközben című műsorában azt mondta, hogy 50 millió forintig garanciát vállal az állam az e-személyis aláírásra, amely egy új mobiltelefonos app segítségével teszi lehetővé szerződések közhiteles aláírását.

A lejáró, régi típusú igazolványok helyett automatikusan e-személyit állít ki a Belügyminisztérium. Ugyanakkor választható elem az ujjlenyomat és az okmányok elektronikus aláírása.

Ez 14 év alatti gyerekek esetében nem is adható, idősebb állampolgárok esetében pedig választható. Az elektronikus aláírás funkcióval például szerződések is aláírhatók. A minisztérium létrehozza az „e-személyiM” nevű mobiltelefonos alkalmazást, ami költséges kártyaolvasó helyett a mobilban lévő RFID-chipolvasó segítségével olvassa be a kártya adatait.

Egy kézmozdulattal, az érintéses bankkártyás fizetéshez hasonló módon történhet meg az aláírás, és az app ezen kívül egy PIN-kódot is kér majd.

A Portfolio gazdasági hírportál összeállításában megjegyzi, hogy a Google Play áruházban egyelőre nem találták az alkalmazást, amelyről Hajzer Károly a rádióműsorban egy-egy mondatban már múlt időben beszélt, tehát publikusan még nem elérhető az app.

Az új típusú kártyát elvesztése esetén gyorsan és egyszerűen lehet pótolni. Az igazolványnak van egy párja a központi adatbázisban, ami alapján megtörténik az új kiállítása. Mint egy bankkártya esetében a régi, elveszett darabot letiltják a rendszerben, az újat pedig postán kapja meg tulajdosa.

