Nem bírja az államkincstár a szuperállampapír után érdeklődők rohamát

Rémálomnak nevezte a júniusi helyzetet Borbély László, mint mondta, a normál üzletmenet sokszorosát kellett lebonyolítania a kincstárnak, ők értékesítették eddig a több mint 2 ezer milliárd forintnyi Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) 27 százalékát, 555 milliárd forintnyit.

A kötvények 42,7 százalékát Budapesten és Pest megyében vásárolták meg, emiatt komoly gondokkal szembesültek a fővárosi és a Pest megyei forgalmazói pontok - idézi az elnökhelyettest a Napi.hu. Kígyózó sorokban álltak az érdeklődők, a telefonos ügyfélszolgálat sem bírta a nyomást. A Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnök-helyettese azt sem tartja kizártnak, hogy ügyfeleket veszítettek az elégtelen kiszolgálás miatt. Hozzátette, vidéken nem volt olyan keresett az állampapír, mint Budapesten, egy-egy megye 2-3 százaléknyit vitt csak el a mennyiségből.

Borbély László arról is beszélt, hogy

elsősorban kisbefektetők voltak az ügyfelek, 99 százalékuk legfeljebb 50 millió forintnyit jegyzett a papírból,

és a befizetett összegek 87 százaléka 50 millió forint alatti jegyzés volt, az átlagosan lejegyzett összeg 5 millió forint körül alakult.

Borbély László arról is beszélt, hogy a kincstár folyamatosan fejleszti az elektronikus csatornákat, mert az élő állomány képtelen a nyomást kezelni. Lehet ügyet intézni a Webkincsárban, a Telekincstárban és a Mobilkincstárban is, június 3-ika óta pedig az ügyfélkapun keresztül is lehet számlát nyitni, ezt személyes megjelenés nélkül is megtehetik az ügyfelek.

A személyes értékesítőhelyek száma Budapesten nem elégséges, az elnökhelyettes szerint bővíteni kellene még úgy is, hogy a Magyar Posta Zrt. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. is értékesíti a kincstár számára az állampapírokat. A szakember fontosnak tartja a személyes megjelenés biztosítását, mert az ügyfélkör jelentős része 50 évesnél idősebb, sőt, sokan 70 fölött vannak.

Nyitókép: Kelemen Zoltán Gergely