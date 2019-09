Távozik Farkas Ádám az Európai Bankhatóság éléről

Távozik az Európai Bankhatóság (EBA) éléről Farkas Ádám, aki 2011 óta volt a szervezet igazgatója. – írta az Mfor.hu a londoni székhelyű testület közleménye alapján.

Farkas Ádám 2011 márciusa óta az Európai Bankhatóság (EBA) igazgatója. Korábban egy éven át, 2009 júniusától 2010 júniusáig az akkor még külön testületként működött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeleti tanácsának az elnöke volt. A korábban (1997-2001 között) a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként, majd 2002-2005 között a CIB Bank társ-vezérigazgatójaként tevékenykedett Farkas EBA-igazgatói mandátuma öt évre szólt, amely csak egyszer hosszabbítható, ez 2015-ben megtörtént, így 2020 után már nem tudta volna betölteni e pozíciót.

A brit sajtó augusztus végén szivárogtatta ki, hogy Farkas augusztus elején felmondott, s az Association for Financial Markets in Europe (AFME) vezérigazgatója lesz. Az AFME az Európában legaktívabb nemzetközi wholesale bankok szervezete, Londonban van a székhelye, Frankfurtban és Brüsszelben van még irodája. A tagsága publikus, benne vannak a legnagyobb európai, amerikai japán és egyéb bankok, amelyek Európában aktívak.

Mivel Farkas rendkívül érzékeny pénzügyi adatok és információk, üzleti titkok birtokában van, az EBA-nak döntenie kellett arról, hogy milyen feltételekkel „járul hozzá” a váltásához. Közleményük szerint Farkas valóban az AFME-hez megy, és mivel mostani és jövőbeni pozíciója miatt konfliktus alakulhat ki, ezért a foglalkoztatási és etikai szabályaival összhangban úgy döntött, hogy a továbbiakban nem vehet részt az EBA érdemi, felügyeleti munkájában, kizárólag a testület működtetésével kapcsolatos feladatokat láthatja el október 31-ig.