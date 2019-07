Fontos figyelmeztetést küldtek az új görög kormányfőnek

Mario Centeno kijelentette, azt tanácsolja az előző napi választásokon győztes Kiriakosz Micotakisznak, hogy kormánya tegyen eleget a kötelezettségvállalásoknak, ugyanis ez az egyetlen módja a hitelesség elnyerésének.

Üdvözölte, hogy Horvátország hivatalosan is kérte a felvételét az euró bevezetéséhez szükséges európai árfolyam-mechanizmusba (ERM-II). Ennek kapcsán leszögezte: ez azt mutatja, hogy továbbra is vonzó az euróövezet, amely "szilárd bástyája" a stabilitásnak és gazdasági növekedésnek Európában.

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy mihamarabb meg kell találni Christine Lagarde utóját a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élére, konszenzusos jelöltre van szükség az EU részéről.

Megvan az új görög pénzügyminiszter

Kinevezte kormányának tagjait hétfőn Kiriákosz Micotákisz új görög kormányfő, akinek pártja, a jobboldali Új Demokrácia (ND) az előző nap megnyerte a parlamenti választásokat.



Az ND vezetője a 46 éves Hrísztosz Sztaikúrasz közgazdászt nevezte ki kormánya pénzügyminiszterévé. Sztaikúrasz az ND gazdasági ügyekért felelős koordinátora és törvényhozó volt 2007 óta.



Micotákisz a külügyminisztérium éléreNíkosz Déndiaszt jelölte. A 60 éves Déndiasz igazságügyi és védelmi miniszter volt korábbi konzervatív kormányokban.



A miniszterelnökkel együtt 21 tagú kabinet kedden teszi le a hivatali esküt. Az új görög kormányról július 21-én tartanak bizalmi szavazást a parlamentben.