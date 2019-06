Komoly dolgok készülnek Debrecenben

2012-ben indult el a Debrecen–London menetrend szerinti Wizz Air járat, azóta már két bázisgép is üzemel a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren. A légitársaság és a város további együttműködéséről számolt be hétfői tájékoztatóján Papp László polgármester és Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, tudósít a Dehir.

A polgármester közölte, rendszeresen kapcsolatban van a Wizz Air és az önkormányzat, átnézik az elmúlt időszak történéseit, tájékoztatják a cég vezetését a fejlesztésekről, és azokról a feladatokról, kihívásokról, amelyek a következő időszakokban várhatók.

Jelenleg egy jelentős reptérfejlesztési program végrehajtása, előkészítése zajlik Debrecenben, ennek bizonyos lépései már érzékelhetők. Papp László kiemelte,

átalakították a terminálépületet, ami az újabb utasszám növekedés miatt szükségszerű volt, belső átépítésekkel nagyobb várótermeket alakítottak ki.

"Tervezzük az utasbiztonsági zóna jelentős kapacitásnövelését, két új automata útlevél ellenőrző kaput állítunk üzembe, ezeknek a tesztelése a következő napokban várható. Emellett két új utasbeszállító kaput is kialakítottunk, ezen kívül a földi kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése is folyamatban van. Két utaslépcsőt, szervizkocsikat, új csomagszállító szalagot állítunk majd üzembe és modern utastájékoztatási rendszert indítottunk el. Jelentős mértékben, 180 hellyel növeljük a parkolókapacitást, egy új besorolókaput építünk, a fizetőautomatákból pedig kettővel több lesz a reptér előtti parkolóban – sorolt a polgármester.

Hozzátette, megversenyeztették a transzferszolgáltatást, és ez alapján a Pannon Transferrel kötött szerződést az önkormányzat: ők biztosítják a régióból a kényelmes utasáramlást Debrecenbe.

A polgármester közölte, az üzemi infrastruktúra fejlesztése jelenti a legnagyobb kihívást, a Modern Városok Programban rendelkezésre állnak a források, de kormánydöntés indíthatja el a fejlesztéseket.

Az önkormányzat tervei szerint elbontják majd a használaton kívüli kifutópályát, és

2 és fél kilométer hosszú, 45 méter széles új pályát építenének a hozzá kapcsolódó technikai berendezésekkel együtt.

A polgármester megjegyezte, a jelenlegi pályát tartalék kifutóként használnák, ha ugyanis ezt újítanák fel, akkor hosszabb időre be kellene zárni a légikikötőt. A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást még ebben az évben elindítják, 2020-ra pedig már engedélyes tervvel rendelkezhet az önkormányzat.

Papp László hozzátette, a fejlesztésekre szükség van, hiszen egyre több az utas, ebben az évben már akár a 600 ezret is elérheti az utaslétszám.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta, az elmúlt néhány évben sikerült Debrecennek egy süllyedő régióból egy növekvő térség központjává válni.

"Ami Debrecenben történik, annak jelentős nemzetközi súlya van"

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Mint mondta, nagyon impresszívvé teszik Debrecen felfelé ívelő pályáját a fejlesztések, a Wizz Air is szeretne ehhez hozzájárulni. "Az országnak is az a jó, ha kialakul egy második gazdasági, kulturális központ, erre Debrecennek kiváló esélyei vannak."

A vezérigazgató szerint a repülőgépek karbantartását is Debrecenbe lehetne telepíteni, de úgy véli, mivel egyre jelentősebb a Wizz Air pilótaigénye, a pilóták és a repülőgépmérnökök képzésének is bázisa lehetne a város, azon belül is a Debreceni Egyetem.

Nyitókép: MTI/Oláh Tibor