Nyereségessé vált a Takarék Jelzálogbank

A bank mérlegfőösszege a múlt év végére mintegy 10 százalékkal 333,3 milliárd forintra emelkedett. A nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerinti konszolidált nyeresége 6,6 milliárd forint lett, szemben a 2017-es 8,2 milliárd forintos veszteséggel.

A Takarék Jelzálogbank a jelzáloghitel-refinanszírozási piac második legnagyobb szereplőjeként tavaly április óta kizárólag jelzáloglevelek kibocsátásával és a jelzáloghitel-állományok refinanszírozásával foglalkozik, 12 magyarországi pénzintézettel van refinanszírozási szerződése. A jövőben tovább kívánja folytatni az elmúlt évben mutatott üzleti növekedést, immár teljes mértékben a refinanszírozási szolgáltatásokra és jelzáloglevél-kibocsátásra kíván koncentrálni - olvasható a közleményben, amelyet a pénzintézet csütörtöki közgyűlése alkalmából adtak ki.

Idén a Takarék Jelzálogbank a refinanszírozási üzlet volumenének az előző évhez hasonló, körülbelül 25 százalékos növekedésével számol.

A várható növekedéshez kedvező alapot biztosít a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., valamint a külső partnerbankok idén is folytatódó jelzáloghitelezési expanziója. A banknak a tőzsdei jelenlét miatt is fontos a stabilan nyereséges működési pálya fenntartása. A Takarék Jelzálogbank rekordnyeresége is mutatja, hogy miközben jól halad a csoport szerkezeti átalakítása - mondta Vida József, a bank elnöke. A takarékszövetkezeti szektor konszolidációja lehetővé teszi, hogy a letisztított portfóliójú jelzálogbank a következő években is a csoport meghatározó tagja és a magyar piac megkerülhetetlen szereplője legyen.

Nagy Gyula László vezérigazgató az InfoRádiónak elmondta, trendforduló volt a 2018-as év.

A 2018-as esztendő nagyon sikeresen lezárult, a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerinti konszolidált nyereség 6,6 milliárd forint volt, ami különösen nagy eredmény, hiszen a tavalyi évet még veszteséggel zárta a pénzintézet.

A vezérigazgató megjegyezte,

a Takarék Jelzálogbank függetlensége a takarékok összeolvadása után is megmarad.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy kedvező a gazdasági környezet és kiszámítható a pénzügyi környezet, habár újabb kamatemelkedésre számítanak 2019-ben.

A Takarék Jelzálogbank, amely 2015 óta része a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációjának,

a csoport tagjainak kizárólagos partnere a jelzáloghitel-refinanszírozásban.

Az elmúlt években fokozatosan adta át kiegészítő tevékenységeit az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Banknak (a Takarék Csoport központi bankjának), lakossági jelzáloghitelezési tevékenységét pedig tavaly a Takarék Kereskedelmi Banknak.

A megújulás idén lezárul azzal, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. beolvad a szövetkezeti hitelintézetek egyesülésével létrejövő új, teljes országos lefedettséggel működő Takarékbankba, így a jelzálogbank teljesen letisztult portfólióval működik majd a piacon, a Takarékbank és más magyar bankok jelzáloghitel-refinanszírozójaként.

Nyitókép: Pixabay