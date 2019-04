Megjelentek az első álláshirdetések - vette észre a gazdasági portál a BMW honlapján, ahol egyelőre csak néhány pozícióra lehet jelentkezni, azok is a HR területet érintik, de készülhetnek a gyártervezők is, hamarosan rájuk vadászik majd az autógyár.

A hirdetés szerint a gyár számára ideális HR-részlegvezetőnek legalább 5 éves szakmai, vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie, folyékony angol és magyar nyelvtudás mellett a német ismerete előnyt jelent, akárcsak a feldolgozóiparban szerzett tapasztalat.

A bérszámfejtés területére jelentkezőktól szintén hosszútávú releváns szakmai tapasztalatot várnak, ismernie kell a magyar munkaügyi, adózási jogszabályokat, projektvezetői és minimum 10 éves vezetői tapasztalat az elvárás. A nyelvtudás ebben az esetben sem elhanyagolható:

folyékon üzleti angoltudás szükséges, a német ismerete ebben az esetben is előny.

Munkabiztonsági vezetőként annak van esélye, aki biztonsági mérnöki minősítéssel és minimum 6 éves tapasztalattal rendelkezik biztonsági rendszerek bevezetésében, menedzselésében a feldolgozóipar területén. Legalább 4 éves projektvezetői tapasztalatot is elvár a BMW-gyár, biztonsági rendszerek ismeretét, az ISO 45001 belső ellenőrzési tanúsítványt pedig előnyként ismerik el. A folyékony angol és magyar mellett itt is előny, ha valaki németül is beszél.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq