Kétmilliárdos konvektorcsere-programot hirdet a kormány

Lakossági igény alapján az innovációs tárca döntött: tavasszal - 2 milliárd forintos keretösszeggel - újraindítják a konvektorcsere-programot - tudta meg az InfoRádió Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkártól.

"A fűtési szezon lezárultával szükségessé váló beruházásokat fogjuk támogatni. Most két hónap felkészülése van a lakosságnak, majd március végén, áprilisban adhatják be a pályázatokat"

- mondta az államtitkár, hangsúlyozva, hogy nem csupán a konvektorcserét támogatják, hanem a hozzá kapcsolódó beruházásokat is, legyen az kéménybélelés, csőcsere, de egyéb olyan belsőépítészeti megoldások is szóba jöhetnek, amik hatékonyabbá teszik a korszerű fűtést.

A pályázat a korszerű, zárt égésterű, legalább A energiaosztályú, programozható termosztáttal ellátott készülékek beszerzését és beszerelését támogatja. A részletes műszaki kiírásokat a februárban megjelenő pályázat tartalmazza majd.

A pályázat a költségek 60 százalékát fedezheti, egy háztartás vagy magánszemély legfeljebb 750 ezer forint támogatást kaphat.

Háztartásonként több konvektor cseréjére is lehet pályázni, egy készülékre legfeljebb bruttó 96 ezer forint igényelhető, az alprogram a cseréhez kapcsolódó beszerelést is támogatja. Az államtitkár szerint a támogatás akár 15 ezer korszerűtlen készülék cseréjéhez is hozzájárulhat.

Nem kizárható, hogy a 2 milliárdos keretösszeg emelkedik majd, ám a tárca már tervez egyéb pályázatokat is, így a pénzre ezeknél is szükség lehet.

Weingartner Balázs azt is elmondta, hogy a decemberben lezárt háztartási gépcsere alprogram első 20 ezer pályázatának eredményét az internetes felületen nyilvánosságra hozták, a támogatói okiratokat januárban kapják meg az érintettek.

Nyitókép: Pixabay.com