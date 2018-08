Új megoldással szigorított a kormány a plázastopon

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosításával új fejezetet nyitott a kormány a kereskedelem szabályozásában – tudta meg a Világgazdaság. Az augusztus 13-án kihirdetett kormányrendelet értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál már nem csupán az építés vagy az átalakítás, hanem minden nem építésiengedély-köteles változtatás, így például a felújítás is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött lesz.

Ágazati szereplők szerint az engedélyezési eljárások körének bővítése arra irányul, hogy ezután ne lehessen a raktér egy részét eladótérré alakítani, vagy profilváltással az addigitól teljesen eltérő kereskedelmi tevékenységet folytatni. A szabályozás azoknak az áruházláncoknak is megköti a kezét, amelyek az adott helyszínen egy másik bolthálózattól vennék át az üzemeltetést. Alighanem utóbbi lehet a leghangsúlyosabb pont, hiszen modernizációs programja részeként több lánc is vett át vetélytársától üzleteket,

Egyelőre nincs álláspont az ágazatban, a piaci szereplők többsége még most tanulmányozza, mennyiben hathat eddigi tevékenységére a változás – mondta a lapnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Hozzátette: ahogy az elmúlt hét évben is alkalmazkodtak a plázastoptörvényhez a vállalatok, úgy ezután is fognak, a jogszabályi környezetnek megfelelően működnek tovább.

