ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.72
usd:
322.37
bux:
145501.22
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vészhelyzeti figyelmeztető riasztás okostelefonon.
Nyitókép: Getty Images/Kenstocker

Biztonsági szakértő: taktikát váltottak a bűnözők, már nem a banki rendszereket, hanem az embereket célozzák meg

Infostart / MTI

Az OTP Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója szerint a kiberbűnözők módszerei szintet léptek az AI használatával.

A digitális csalók már nem elsősorban a bankok fejlett rendszereit próbálják feltörni, hanem az embereket célozzák, az OTP Bank Kiberbűnök krónikája című filmsorozata humorral és abszurd helyzetekkel segít felismerni a manipuláció jeleit – mondta Sonjic László, az OTP Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója sajtóbeszélgetésen pénteken Budapesten.

Kiemelte, hogy a fizetési rendszerek biztonságát garantáló rendszereket folyamatosan frissítik, így a csalók a leggyengébb láncszemet, az embereket célozzák. Már nem a banki azonosítók megszerzése a cél, az elkövetők a pszichológiai manipulációra álltak át: keresik az online térben azokat, akiket hatékonyan meg tudnak támadni.

„A digitális csalások ellen nem elég a technológiai védelem, az is fontos, hogy felismerjük, mikor próbálnak minket manipulálni”

– mondta, hozzátéve: az emberi tudatosságra hívja fel a figyelmet a filmsorozat. A bűnözők mesterséges élethelyzetet teremtenek, amire a kiszemelt áldozat fogékony, majd ezt kihasználva sürgetéssel, zsarolással, nyomásgyakorlással hatékonyan kicsalják a pénzét - fejtette ki Sonjic László. Az AI segítségével „szintet léptek” a csalók – mutatott rá, példaként az ismert személyek, pénzügyi szakértők közösségimédiás álhirdetéseit említette, amelyeknek kép- és hangvilága tökéletes.

Az online csalásokkal elkövetett bűncselekmények száma nem fog csökkenni - jelezte, kiemelten fontosnak nevezve, hogy tájékoztassák az embereket, ehhez neves rendezők, filmszakemberek segítségét veszik igénybe. Minden platformot kihasználnak, hogy felhívják a figyelmet arra:

bárki lehet áldozat; fel kell ismerni az impulzusokat, amihez a filmek fontos készletet nyújtanak.

A Kiberbűnök krónikája nemzetközi koprodukcióban, magyar, szerb és bolgár alkotók és szereplők közreműködésével készült. A kampány egyszerre indul több olyan országban, ahol az OTP Csoport jelen van, a kampány üzenete régiós szinten is egységes. A kisfilmek az OTP YouTube-csatornáján érhetők el.

Nyitrai Márton reklámfilm- és videoklip-rendező, a Kiberbűnök krónikája alkotója arról beszélt, hogy a digitális térben leselkedő veszélyek jelenét mutatják be a filmek, azt a pillanatot, amikor egy hétköznapi helyzet váratlanul abszurddá válik. Az emberekben lejátszódó érzelmi folyamatokra helyezték a hangsúlyt, hogy mi az, ami a rossz döntésig juttatta az áldozatokat. Ha a filmek megnézésével „keletkezik egy motoszkáló gondolat”, hogy a kiszemelt inkább kétszer megnézzen egy e-mailt, vagy meggondolja, hogy rákattintson-e az adott hivatkozásra, akkor már célt értek – mondta.

Deák Kristóf filmrendező, Az unoka című film rendezője a személyes érintettségéből kiindulva a társadalmi problémával kereste az összefügést.

A magukra hagyott időseket kihasználják a csalók, nekik semmibe nem kerül ezerszer próbálkozni, és ezerből sajnos nem kétszázan estek áldozatul az unokázós csalóknak még az offline térben

– számolt be. Elmondása szerint a legjobb forrásaik az ügyvédek voltak a film készítésekor, mert a csalások áldozatai a szégyen miatt nehezen szólaltak meg. A fő célja volt, hogy izgalmas thrillert készítsen, miközben nem kifejezetten „oktatófilmet” akart készíteni, sokkal inkább az áldozathibáztatás elkerülése motiválta.

Az Örökség című, hamarosan a mozikba kerülő film központi problémája az úgynevezett „öregezési csalás”, amely során az áldozatot a csalók folyamatosan benne tartják a kitalált hamis narratívában. A filmben bemutatják, hogy milyen nehéz megvédeni az időseket, amikor egyedül maradnak, és nem figyel rájuk a család – mondta Tasnádi István filmrendező.

Az OTP közölte: a bank védelmi intézkedéseinek eredményeként tavaly az ügyfelek sérelmére elkövetett online pénzforgalmi visszaélések okozta kár több mint 51 százalékkal csökkent egy év alatt.

Adataik szerint a bevezetett intézkedésekkel a múlt évben a lehetséges ügyfélkárok mintegy 84 százalékát sikerült megelőzni, ami több mint 18 milliárd forintnyi megelőzött ügyfélveszteséget jelentett.

A bank pénzügyi csalásokról és a KiberPajzs ismertségéről szóló országos reprezentatív kutatása szerint a 16-75 éves magyarok csaknem egyharmada már találkozott valamilyen online csalással. Bár a megkérdezettek 79 százaléka hallott a pénzügyi visszaélésekről az elmúlt időszakban, kevesebb mint felük érzi magát felkészültnek az online csalásokkal szemben. A felmérés rámutat arra, hogy a csalások felismerését segítő, közérthető tájékoztatásnak és a tudatosság erősítésének továbbra is fontos szerepe van.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Biztonsági szakértő: taktikát váltottak a bűnözők, már nem a banki rendszereket, hanem az embereket célozzák meg

biztonság

kibertámadás

kiberbiztonság

hacker

ügyfél

banki csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi vár Donald Trumpra a félidős választásokon? – Csizmazia Gábor az Arénában

Mi vár Donald Trumpra a félidős választásokon? – Csizmazia Gábor az Arénában
Az Amerikai Egyesült Államokban a félidős választások eredetileg nem az elnök megítéléséről szólnának, a gyakorlatban azonban régóta politikai népszavazásként működnek az aktuális elnök teljesítményéről, most különösen is így lesz ez – tette világossá az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Az ukrán elnököt teljes szolidaritásáról biztosította „a hazája ellen már majd 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt” Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.
 

Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

Az olasz gazdasági miniszter, Giancarlo Giorgetti a bangkoki G7- és G20-találkozó szünetében kijelentette: az olasz bankoknak "ragadozóknak" kell lenniük, nem pedig "prédának". A tárcavezető ezzel az olasz és a német bankszektort átformáló felvásárlási hullámra reagált - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

A Pénzcentrum sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine has right to defend itself after Trump criticism

Zelensky says Ukraine has right to defend itself after Trump criticism

EU leaders rally around Ukraine's leader after Donald Trump says he is "more difficult to work with than Putin".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 05:24
Olyan fontos tartozéka ez a háznak, hogy akár büntetés is járhat a hiányáért
2026. október 16. 04:12
Egész hegynyi javítás érkezett az új Windows-frissítéssel, van köztük hetven nagyon sürgős is
×
×