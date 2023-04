44 órányi matek – így dőlt meg a leghosszabb tanóra csúcsa Magyarországon

44 órával megdőlt a Magyarországi Rekordok Adatbázisában jegyzett hivatalos rekordtanóra. Mostantól a Bocskai István Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolájának csapata jegyzi az új csúcsteljesítményt.

A Református Matekhétvégén az iskola matematikatanára, az iskolalelkész és huszonnégy tanuló részvételével döntötték meg a hazai rekordot.

Sőrés Ágnes, a Bocskai István Református Oktatási Központ pedagógusa 2011-ben még egy másik intézményben dolgozott, amikor a gyerekek 24 órás kosármeccset akartak, amit az iskolavezetés nem engedélyezett, de hogy "legyen valami poén", a tanár felállt, és azt mondta, hogy "akkor csinálunk 24 órás matekórát".

"Ezen akkor mindenki nevetett meg kétségei voltak, de mondta az igazgatónő, hogy

ha találok 14 gyereket, aki ezt végigcsinálja velem, akkor legyen.

Megcsináltuk a 24 órás matekórát, ami viszont nem volt rekord. A gyerekek ellenben azt mondták, hogy csináljunk valamilyen rekordot, amit jegyeznek. Akkor 32 óra volt a csúcs, ennek megdöntését azonban elképzelhetetlennek tartottam" – idézte fel emlékeit.

De a gyerekek bátorították, hogy ha matektáborba el lehet menni, akkor "ez semmi". Így döntötték meg az első, 32 órás rekordot. Aztán jött a következő: 2017-ben egy 37 órás matekóra.

"Ennek a diplomája ki van függesztve a titkárság mellé, egy gyerek elolvasta, és kérdezte, hogy nem csinálunk-e ebből még egy rekordot" – folytatta.

Hogy miként lett a mostani, 44 órásból "református" csúcs, arról is mesélt.

"Kértem az iskolalelkészt, hogy áhítattal indítsunk, és mondta, hogy ő szeretne ebben részt venni. Nagyon boldogan fogadtam, teljesen feldobta a hangulatot. Sokkal üdítőbb volt ez így, mert bár a 44 óra túlnyomórészt matek volt, de voltak benne hittanos dolgok is" – ecsetelte Sőrés Ágnes.

A rekorddöntés úgy nézett ki, hogy labdáztak, a labdán pedig ahol megállt a tanuló ujja, ott volt egy fejszámolás, ezzel párhuzamosan elindult egy hittanos labda is, amelyen megválaszolandó kérdés szerepelt.

"Sok mozgásos feladat volt, és énekeltünk a tévé előtt, zsoltárt is tanultunk, tehát nem klasszikus krétamatek volt" – említette.

Része volt:

beporzás napja

elektromos autók

étkezések

támogatók: egészségügyi személyzet, portaszolgálat, szakácsok, "névtelen hősök".

Hogy pihenni mennyit lehetett a csúcshoz?

"A gyerekeknek 8 óránként volt 15 perc szünet, a tanároknak 55 perc munka után járt 5 perc. Tömbösítettünk, de nem használtuk fel az összes szünetet" – világított rá.

Sőrés Ágnes úgy gondolja, hogy óriási adag matekot kaptak a gyerekek, mert

ha valaki 44 órát végigül és csak 30 órát figyel és csak 20 marad meg a fejében, akkor is rengeteg tudás átmegy.

"Nagyon sokan írták, hogy ha 44 órát tudtak matekozni, akkor sok minden másba is bele mernek vágni. Nekem az első rekordnál is az volt a szempontom, hogy egy olyan élményt adjak a gyerekeknek, amiből tudnak táplálkozni később is. Azt hiszem, hogy ezt megkapták" – összegzett.

Nyitókép: Pexels