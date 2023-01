Rögzítették a Golden Gate híd furcsa hangját – videó

A helyieknek nyilván már megszokott, de aki először hallja, annak egészen kísérteties lehet San Francisco ikonikus függőhídjának, a Golden Gate-nek a hangja. Szeles időben lehet észlelni és minél erősebb a légmozgás, annál hangosabb. A jelenség olyannyira téma volt a városban, hogy mérnökök nekiláttak kiküszöbölni a problémát.

Az alábbi videón lehet hallani, miféle hangra kell gondolni. A feltöltő hozzáteszi, hogy a sípoló-süvítő hang sokkal hangosabb a valóságban, mint amit a felvételen az ablaktörlő és a forgalom zaja mellett hallani lehet.

It’s much louder and more disconcerting than in the video, but this whistling noise is what the Golden Gate Bridge sounds like in the rain and wind.#BombCyclone #AtmosphericRiver #bayareastorm pic.twitter.com/9dC0pYbtwk — Joe Pierre, MD (@psychunseen) January 5, 2023