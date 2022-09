Az olasz tésztának is odavágott az energiaársokk

Tízből kilenc olasz úgy főzi a tésztát, hogy miután a víz elérte a forráspontot, továbbra is égve hagyja alatta a lángot - vannak ugyanakkor olyanok is, akik szerint a forrásban levő víz alatt le lehet kapcsolni a fűtést, így is megfő a tészta - írja a Euronews.

A római Sabatino étterem séfje ugyanakkor vitatja a módszer létjogosultságát: Wasfi Mesieha szerint persze így is el lehet készíteni a tésztát, csak az rossz lesz. A séf nem a levegőbe beszél: készített már "elnöki" carbonarát Bill Clintonnak, de rajta kívül számos elnök és first lady is ette főztjét.

Az étterem tulajdonosát, Luigina Pantalonét, akinek családja közel száz éve vezeti az éttermet, aggasztják a növekvő energiaárak - ugyanakkor azt gondolja,

nem a tésztafőzésen kell spórolni,

mivel vendégei ragaszkodnak az al dente minőséghez, túlfőzött ételt nem kínálhatnak nekik.

"Éppen csak kilábaltunk a világjárványból, amely valósággal kiütött minket, és most, hogy újra némi nyereséget termelünk, a gázszámlák és az energiaárak növekedésétől szenvedünk. Ez sok problémát okoz a vállalatvezetésünknek, mert próbálunk nem változtatni az árainkon, de nem vagyok benne biztos, hogy hosszan tudunk ennek ellenállni" - mondta Pantalone.

Az Unione Italiana Food, a legnagyobb tésztagyártók szövetsége szerint ugyanakkor

a tradicionális főzési módhoz képest 47 százaléknyi gáz takarítható meg azzal, ha letekerjük a gázt a már forrásban levő víz alatt.

A gázár hétszerese a 2021-esnek, így ez nem kis segítség - de a hagyományokhoz ragaszkodók választhatják azt is, hogy 100 gramm tésztára kevesebb, csak 700 milliliter vizet forralnak fel, fedő alatt, ami szintén megtakarítást jelent.

Nyitókép: Pixabay.com