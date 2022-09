Szűnnek a felhők, jön a napsütés, de nem mindenhol - térkép

Vasárnap reggelre a köd és rétegfelhőzet mindenütt megszűnik, de fátyolfelhőkre és helyenként erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet. A legtöbb napsütés az Alföldön várható. Estétől lesz majd egyre kevesebb a felhő. A Dunántúlon elszórtan, máshol csak elvétve fordulhat elő záporeső (inkább az Északi-középhegységben). A nyugati megyékben néhány zivatar sem kizárt. A Tiszántúlon az északkeleti, máshol a keleti, délkeleti szelet időnként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 21 és 26 fok között valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Hétfőn gomolyfelhős idő várható sok napsütéssel, délután nyugat felől fátyolfelhők is érkezhetnek. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a Dunántúlon jellemzően déli, délkeleti, keletebbre az általában északkeleti, keleti irányú légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny tájakon 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű.

