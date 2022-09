Borongós időjárással fogadja az iskolásokat az ősz - előrejelzés

Csütörtökön a legtöbb helyen felhősen indul a nap, majd nagyobb eséllyel az északi megyékben szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet nagyobb területen, ott akár többórás szűrt napsütés is lehet. Legnagyobb eséllyel hazánk délnyugati, déli felén számíthatunk időszakosan esőre, záporra. Az északi, északkeleti szél több helyen megélénkül, a Bodrogközben, Zemplénben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon akár 20 fok alatt is maradhat. A fővárosban 25 fok körüli maximumot mutat az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.

Pénteken az összefüggőbb, vastagabb felhőzet keletebbre húzódik. Az ország nagy részén több órára kisüthet a nap, ugyanakkor többfelé gomolyfelhők képződnek és fátyolfelhők is lesznek az égen. Kezdetben inkább a déli, délkeleti megyékben, majd főleg a Tiszántúlon valószínű zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős, szeles tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 19 és 25 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap 21 és 27 fok között várhatók a maximumok, felhős és napos időszakok váltják majd egymást, helyenként záporokkal.

