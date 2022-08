Megérkeznek a felhők, de hol lesz belőlük csapadék? - Előrejelzés

Csütörtökön a sok napsütés mellett egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, illetve fátyolfelhőzet is lesz felettünk. Délután elsősorban az Északi-középhegységben, valamint az Észak-Alföldön, estefelé már a középső és északnyugati tájakon is várható zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél ismét többfelé megélénkül, elsősorban az északkeleti megyékben továbbra is lehetnek erős széllökések, valamint zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 30 fok között valószínű, várhatóan az északkeleti tájakon lesz a hűvöseb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Többfelé megélénkül az északkeleti szél, zivatar térségében erős, esetleg viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 8 és 17, a maximum 24 és 31 fok között várható, nyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb idő.

Se a szombat, se a vasárnap nem ígér felhőtlen időt. A maximumok 29-30 fok körül alakulnak majd. Keleten is lehet valamennyi csapadék.

Nyitókép: Pixabay