A hőség mellett zivatarok is érkeznek szombatra - figyelmeztetések, térkép

Szombaton a sok napsütés mellett többfelé gomolyfelhő-képződés várható, az északnyugati megyékben lehet több a felhő. Az Északi-középhegységben és az Észak-Dunántúlon helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon az északnyugati szél erős, időnként viharos lesz. A Dunától keletre a délelőtti órákban inkább csak élénk, majd délután már erős, olykor viharos lökések kísérhetik az északkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 39 fok között alakul, de az északnyugati megyékben ennél több fokkal hűvösebb lehet az idő.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett hazánk nagy részén számítani lehet többórás napsütésre - a legtöbb az Alföldön valószínű. Átmenetileg erősen felhős területek elsősorban a Dunántúlon, valamint az északi tájakon lehetnek. Nagyobb eséllyel a nap első felében fordulhat elő elszórtan záporeső, zivatar. Az északi, északkeleti szél többfelé erős lesz. Hajnalban általában 16, 22 fok várható, de a szélvédettebb, hidegre érzékeny vidékeken alacsonyabb értékek is lehetnek. A csúcshőmérséklet 25 és 33 fok között valószínű, nyugaton, illetve északkeleten lehet a hűvösebb, a Dél-Alföldön pedig a melegebb.

Hétfőn sok fátyolfelhő és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Az ország több pontján is kialakulnak záporok, zivatarok, de nem mindenütt fordul elő csapadék. Nagy területen lesz élénk, helyenként erős az északi, északkeleti szél. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 25 és 33 fok között valószínű, nyugaton és északkeleten az alacsonyabb értékekkel.

Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images